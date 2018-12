Fürtös, különlegesen édes paradicsomok a A Veresi Paradicsom Kft. székhelyén. Az új, korszerű világítással és automatizált ellenőrzőrendszerekkel felszerelt gyárban – a meglévő kapacitások mellett – 30 ezer négyzetméteren Magyarország legkorszerűbb növénytermesztő felületét alakították ki a kertészmérnökök a mesterséges pótmegvilágítással ellátott paradicsomnevelő üvegházban. Az agrárminiszter szerint a vállalkozás az első komoly példa az innovatív mezőgazdaságra.

„Isten hozta önöket a 21. században, Isten hozta önöket a megújuló magyar mezőgazdaságban. Igen, ilyen lesz a magyar mezőgazdaság. Erre kell fölkészülnünk, ezért kell mindent megtennünk. Az utóbbi időben számos olyan célt tűztünk ki magunk előtt, amik szavak voltak, és olyan jó érzés azt látni, hogy itt a valóság. Mindaz, amit beszéltünk a versenyképességről, az innováció szükségességéről, az automatizációról, a digitalizációról, a robottechnikáról, az itt testet öltve meg tudott valósulni” – emelet ki az agrárminiszter.

A cég tulajdonosa szerint nem az árban kell versenyezniük a sokkal silányabb minőségű külföldi, jellemzően spanyol importparadicsommal. A termék sikere a különleges minőségen múlik.

„Szeretnék kérni az akadémiától is segítséget. Ugye kutatás fejlesztés ezen a területen, ami ipari területre vonatkozik, vagy kertészeti szakágra vonatkozik, szerintem nélkülözhetetlen. Le vagyunk maradva a nyugat-európai elittől nagyon sok területen, ezt be lehet hozni. Azt gondolom, hogy mi, a mi példánk mutatja, hogy közelítettük a különbségeket és nagyon jó fogadókészséget találtunk erre” – mondta Márkus Zsolt, a Veresi paradicsom tulajdonos-ügyvezetője.

A térség országgyűlési képviselője szerint Veresegyháza fejlődése biztosított, mivel példátlanul sok fiatal és gyerek él a városban. „Ebben a településben benne van a jövő, és benne van az erő, és benne van a megújulás. Azzal, hogy most egy ilyen vállalkozás így erősödik Veresegyházon, és a paradicsom területén most innovációt hoz ide, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a település az innovatív vállalkozások országos térképére is felkerült” – fogalmazott Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.

A beruházás teljes költsége 1,5 milliárd forint, amelyből 500 millió forint vissza nem térítendő támogatás.