Ismét felbukkant Magyarország közelében a veszettség

1 279 újabb állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 380 013 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 347 főre emelkedett. Az elmúlt tíz nap járványügyi adatai alapján további romlására számít az Operatív Törzs - erről az országos tiszti főorvos beszélt. Müller Cecília elmondta: akár egy harmadik hullám kezdetének küszöbén állhat a világ. Az adatok stagnálásában szerepet játszhatnak a koronavírus mutációi is, amelyek bár súlyosabb megbetegedést nem okoznak, de ragályosabbak. Amíg az oltási folyamatot nem lehet felgyorsítani, addig felelőtlenség lenne enyhíteni a korlátozásokon - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a következő hetekben komoly mennyiségű vakcinaszállítmány fog érkezni Magyarországra. Úgy tűnik, hogy a baloldali vezetésű Gyöngyös önkormányzata nem azzal tesztelt, mint amit ígért – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Idén plusz egy heti nyugdíjat kapnak a nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésének első lépéseként, az összeget pénteken kezdik utalni - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Egy évtizede egy nagyon kiszámítható és stabil családpolitika van Magyarországon - mondta a Kopp Mária Intézet elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Fűrész Tünde szerint a családok tudják előre, hogy mire számíthatnak, és ez a stabilitás az egyik legfontosabb tényező ahhoz, hogy a gyermekvállalás növekedjen. Még öt napig, jövő hétfő éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe - hívta fel a figyelmet Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorblokkjában. Magyarország sikeres választ adott a rendkívüli körülményekre, amikor minden idők egyik legszélesebb körű beruházás-ösztöntési programját indította el - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kemény év vár Magyarországra a brüsszeli tárgyalótermekben - jelentette ki az Igazságügyi Minisztérium újonnan kinevezett európai uniós ügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. A Fidesz szerint a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. láthatóan képtelen úgy lefolytatni egy közbeszerzési eljárást, hogy az ne hemzsegjen a szabálytalanságoktól. A Balluff Elektronika Kft. 2,1 milliárd forint értékű veszprémi kutatás-fejlesztési beruházása is segíti a magyar gazdaság dimenzióváltását - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a sajtótájékoztatón. Kína a koronavírus-járvány elleni küzdelemben is kész együttműködni a közép- és kelet-európai régió országaival, akikkel tovább mélyítené kapcsolatait a külkereskedelem, a klímavédelem és az oktatás terén is - mondta Hszi Csin-ping kínai elnök. Idén eddig 10 100 határsértőt fogtak el Magyarország szerb, román és horvát határszakaszán, és 126 ember ellen indult büntetőeljárás embercsempészet miatt - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A koronavírus elleni közdelemben az Európai Unió nem ott tart ahol szeretne, a hatékonyság és a biztonság garantálása érdekében nem engedhet a minőségi normákból - jelentette ki az Európai Biztosság elnöke az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén. Mivel globálisan alábecsültük a koronavírus elleni oltások előállításának nehézségeit, az Európai Unió most növelni akarja az oltóanyaggyártási kapacitását - jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén. A világon 106 902 907 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 340 407, a gyógyultaké 59 754 934 a baltimore-i Johns Hopkins adatai szerint. Ausztriában életbe léptek a szigorított beutazási korlátozások. Aki be akar jutni az országba annak fel kell mutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet. A szigorítás az ingázókra is vonatkoznak. Karantén alá helyezték Athént és környékét a koronavírus-fertőzés terjedése miatt. A döntést azért hozta meg a kormány, mert vészesen sokan kerülnek kórházba a betegség szövődményeivel. A korlátozások csütörtökön lépnek életbe. Romániában meghaladta szerdán a 750 ezret a járvány kezdete óta beazonosított koronavírus-fertőzések száma, a napi esetszámok pedig továbbra is stagnálást jeleznek, az utóbbi két hétben nem lassult már a járvány terjedése. Oroszországban szerdára meghaladta a négymilliót a kimutatott koronavírus-fertőzések száma, a napi növekmény ugyanakkor nem érte el a 15 ezret és október 17. óta a legalacsonyabb értéket mutatta. Nemzetközi körözést adott ki az orosz Nyomozó Bizottság szerdán az Alekszej Navalnij regionális törzseit irányító Leonyid Volkov ellen, aki az elmúlt hetek nem engedélyezett oroszországi tüntetéseinek fő szervezője volt. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, szerdára csaknem 3,5 ezer, az előző napinál mintegy ezerrel több új fertőzöttet jegyeztek fel, és megint kimagaslóan sokan kerültek kórházba. Olaszországban meghaladta a 92 ezret a járvány halálos áldozatainak száma, Umbria tartomány kétharmadát lezárták. Az olasz rendőrség 1,3 tonna kokaint foglalt le az Olaszország déli részén található Gioia Tauro kikötőjében - számoltak be a helyi hatóságok. Elkezdte beindítani első németországi oltóanyaggyárát a német BioNTech, a marburgi üzemben az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinát gyártják majd - közölte a német biotechnológiai vállalkozás. Jövő hétfőtől a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak az érkezésük utáni karanténidőszak alatt két koronavírustesztet kell elvégeztetniük - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A ghánai parlament három hétre felfüggeszti üléseit, mert a törvényhozásban 500 dolgozó közül eddig csaknem 151-ről bizonyosodott be, hogy koronavírusos - adta hírül Kingsford Bagbin, a parlament elnöke. Két robbantást jelentettek az afgán főváros két körzetéből, legalább ketten meghaltak, öten megsebesültek. A rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint autóba szerelt pokolgépek robbantak fel. Eljárás indult egy román férfi ellen, aki csaknem félmillió doboz cigarettát próbált meg hazájába csempészni, az ügyészség indítványozta letartoztatását - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-t. Több mint 80 milliós kárt okozó, bankszámlák megcsapolásával és csalással szerzett hitelek felvételével gyanúsítható, tíztagú bűnszövetséget számoltak fel a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu-n. A várható rendkívüli hideg időre tekintettel vörös kód jelzés lép életbe péntek délelőtt tíz órától, és adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a szociális intézményeknek is - jelentette be az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára. Embercsempészettel gyanúsított szír, bosnyák és horvát állampolgárokat tartóztatott le a Szekszárdi Járásbíróság - közölte a rendőrség. Vádat emeltek az ellen a 17 éves fiú ellen, aki 2020 novemberben drogok és nyugtatók hatása alatt okozott közlekedési balesetet, amelynek következtében egy idős házaspár életét vesztette - tájékoztatott a Nógrád megyei főügyész. Jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre és kiutasításra ítélték egy pénzmosásra specializálódott hazai bűnözői csoport nigériai vezetőjét - tudatta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerdán közleményben az MTI-vel. A Normafa és a János-hegy térségében az ónos eső, majd a havazás következtében képződött vastag jégréteg miatt erdőlátogatási tilalmat rendel el és lezárja a Normafát és parkolóját a XII. kerületi önkormányzat. Labdarúgó Magyar Kupa: Tarpa SC (megyei I.) - Diósgyőri VTK 0:3; Szolnoki MÁV FC (NB II) - Újpest FC 0:2 A Kaposvár elődöntőbe jutott a női röplabda Magyar Kupában, miután a negyeddöntő visszavágóját 3:1-re elveszítette a Vasas otthonában, ám a továbbjutásról döntő aranyjátszmát 15:12-re megnyerte. Fucsovics Márton három mérkőzéslabdát hárítva legyőzte a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinkát az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Babos Tímea kikapott az orosz Anasztaszija Potapovától az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában.