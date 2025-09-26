Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

2025. szeptember 26., péntek 17:00 | Világgazdaság

Brutális kontraszt a német autóiparban: alig ocsúdtak fel a gyenge kereslet miatti Volkswagen gyárleállások híréből, amikor a BMW debreceni gyárának avatásáról érkeztek a hírek. A VW több gyárában is (Zwickau, Emden) leáll a termelés az elektromos autók iránti gyenge kereslet miatt, miközben a hagyományos modellek (Golf, Tiguan) iránt óriási a kereslet.

  • Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

A német autóipar kettős valósága: Debrecen és Zwickau kontrasztja

 Pénteken egy rendkívül éles kontraszt rajzolódott ki az európai autóiparban. Miközben a magyar kormány és a BMW a Debrecenben megnyitott, tisztán elektromos alapokra épülő gyár ünnepélyes avatásával a jövőt hirdette, addig Németországból a Volkswagen (VW) összeomlásáról érkezett hír.

A német konszern kénytelen leállítani a termelést több gyárában is, válaszul az elektromos autók iránti rendkívül gyenge keresletre. A Handelsblatt információi szerint a zwickau-i és drezdai termelés október 6-tól egy hétre leáll, Emdenben pedig bezárások fenyegetnek, Osnabrückben pedig az év végéig hetente legalább egy napra leáll a gyártás.

 A belső égésű motor menti meg a Volkwagent

 A VW szóvivője egyértelműen megerősítette: a termeléscsökkentés oka Zwickauban és Emdenben a tisztán elektromos autók iránti gyenge kereslet. A helyzet abszurd módon éppen a belső égésű motoros modellek iránti kirobbanó keresletnek köszönhetően nem teljes katasztrófa.

A wolfsburgi főgyárban, ahol olyan hagyományos modellek készülnek, mint a Golf, a Tiguan és a Tayron, továbbra is különleges műszakok lesznek érvényben. Thomas Schäfer, a márka vezetője a hónap elején tartott vállalati találkozón nyíltan kijelentette: „A Tiguan, a Tayron és a Golf iránti kereslet jelenleg nagyon jó. Ennek érdekében további műszakokat tartunk Wolfsburgban.” A jelek szerint a fogyasztók nem feltétlenül követik azt az elektromos átállási stratégiát, amit az európai döntéshozók és az autógyártók képzeltek, és egyelőre erősebb a ragaszkodás a bevált, belső égésű motoros technológiához.

 Bosch: több tízezer munkahely szűnik meg

 A Volkswagen összeomlásával kapcsolatos hír nem az első negatív jelzés a német gazdaság szívéből. Csütörtökön az autóipari beszállító óriás, a Bosch jelentett be további nagyszabású létszámcsökkentést. Stefan Grosch HR-igazgató szerint a cégnek 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania.

Világagzdaság forrásai szerint ez csak öt számjegyű létszámleépítéssel érhető el, ami azt jelenti, hogy a tavalyi 11 600 fős csökkentés után további tízezernél is több munkahely szűnhet meg. A Bosch mobilitási részlege a csoport legnagyobb ágazata, így a gyenge autóipari kereslet itt is azonnal érezteti hatását.

A német iparágakban tapasztalható recessziós nyomás, valamint a zöld átállás nehézségei élesen kontrasztban állnak a BMW debreceni beruházásával, ami Szijjártó Péter szerint a magyar ipar számára óriási lendületet jelent. A globális autóipar tehát kettészakadni látszik: míg Európa magja bizonytalanul gyengélkedik, a kelet-európai térség vonzza a legnagyobb volumenű, modern beruházásokat.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Facebook

További híreink

Figyelem! Fontos változás jön októberben a nyugdíjaknál

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

Mit főzzek ma? 9 olcsó fogás csirkemellből

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Ropogós sült krumpli olajszag nélkül: többé nem titok a recept

Ez az étrend csodákat tesz, ha magas a vérnyomása

Nagy Feró: Rocksztár voltam de otthon nélkül - „Nekem egy szakadt Zsiga volt az első pecóm”

A csehek szerint tíz emberrel jobb volt a Ferencváros, mint tizeneggyel – lapszemle

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

További híreink

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét

Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Lavrov kemény választ adott a Nyugatnak
3
Napindító – Ursula von der Leyen megfenyegette Putyint a NATO nevében + videó
4
Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát
5
Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó
6
Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz + videó
7
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
8
Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét
9
Orbán Viktor: A németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás + videó
10
Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Legfrissebb híreink

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

 Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trump elkente a kritikusok száját:

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó

 Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón védelmébe vette Magyarországot az orosz olajfüggőség miatt érő kritikákkal szemben. A Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetés után az elnök hangsúlyozta: Magyarországnak nincs tengeri kijárata, és infrastrukturális korlátok miatt "hozzáláncolva élnek" a vezetékes ellátáshoz.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!