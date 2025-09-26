Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

Megosztás itt:

A német autóipar kettős valósága: Debrecen és Zwickau kontrasztja

Pénteken egy rendkívül éles kontraszt rajzolódott ki az európai autóiparban. Miközben a magyar kormány és a BMW a Debrecenben megnyitott, tisztán elektromos alapokra épülő gyár ünnepélyes avatásával a jövőt hirdette, addig Németországból a Volkswagen (VW) összeomlásáról érkezett hír.

A német konszern kénytelen leállítani a termelést több gyárában is, válaszul az elektromos autók iránti rendkívül gyenge keresletre. A Handelsblatt információi szerint a zwickau-i és drezdai termelés október 6-tól egy hétre leáll, Emdenben pedig bezárások fenyegetnek, Osnabrückben pedig az év végéig hetente legalább egy napra leáll a gyártás.

A belső égésű motor menti meg a Volkwagent

A VW szóvivője egyértelműen megerősítette: a termeléscsökkentés oka Zwickauban és Emdenben a tisztán elektromos autók iránti gyenge kereslet. A helyzet abszurd módon éppen a belső égésű motoros modellek iránti kirobbanó keresletnek köszönhetően nem teljes katasztrófa.

A wolfsburgi főgyárban, ahol olyan hagyományos modellek készülnek, mint a Golf, a Tiguan és a Tayron, továbbra is különleges műszakok lesznek érvényben. Thomas Schäfer, a márka vezetője a hónap elején tartott vállalati találkozón nyíltan kijelentette: „A Tiguan, a Tayron és a Golf iránti kereslet jelenleg nagyon jó. Ennek érdekében további műszakokat tartunk Wolfsburgban.” A jelek szerint a fogyasztók nem feltétlenül követik azt az elektromos átállási stratégiát, amit az európai döntéshozók és az autógyártók képzeltek, és egyelőre erősebb a ragaszkodás a bevált, belső égésű motoros technológiához.

Bosch: több tízezer munkahely szűnik meg

A Volkswagen összeomlásával kapcsolatos hír nem az első negatív jelzés a német gazdaság szívéből. Csütörtökön az autóipari beszállító óriás, a Bosch jelentett be további nagyszabású létszámcsökkentést. Stefan Grosch HR-igazgató szerint a cégnek 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania.

A Világagzdaság forrásai szerint ez csak öt számjegyű létszámleépítéssel érhető el, ami azt jelenti, hogy a tavalyi 11 600 fős csökkentés után további tízezernél is több munkahely szűnhet meg. A Bosch mobilitási részlege a csoport legnagyobb ágazata, így a gyenge autóipari kereslet itt is azonnal érezteti hatását.

A német iparágakban tapasztalható recessziós nyomás, valamint a zöld átállás nehézségei élesen kontrasztban állnak a BMW debreceni beruházásával, ami Szijjártó Péter szerint a magyar ipar számára óriási lendületet jelent. A globális autóipar tehát kettészakadni látszik: míg Európa magja bizonytalanul gyengélkedik, a kelet-európai térség vonzza a legnagyobb volumenű, modern beruházásokat.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Facebook