Intézkedéscsomag az agrárium megsegítésére – részletek 11 órától a HírTV-n

1512-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 13 beteg. Ezzel 122-re emelkedett az elhunytak száma és ugyanennyien már gyógyultan távoztak a kórházból. Hat újabb repülőgép landolt Budapesten, 5 millió 300 ezer maszkot, 6 millió kesztyűt és 86 ezer izolációs köpenyt hoztak Pekingből és Sanghajból - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter közölte: a vírus nincs tekintettel az ünnepeinkre, ezért a Kína-Magyarország légihídnak húsvétkor is üzemelnie kell, a kórházak, a rendelők, valamint a rendőri és katonai egységek egészségügyi eszközökkel történő biztonságos ellátásáért. Magyarország jól áll a koronavírussal szembeni védekezésben, bár a korábbi szimulációt felborította az idős otthonokban történt, előre nem várt fertőzések száma - mondta Kollár Lajos, egyetemi tanár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Ha az ember a legreménytelenebb helyzetben is megteszi, ami tőle telik, akkor van esély a csodára, mert akkor Isten melléadja a magáét – mondta Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Át kell gondolni, mi az, ami igazán értékes a számunkra – mondta Böjte Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A ferences rendi szerzetes a koronavírus utáni időszakot egy új kezdet lehetőségének tartja, amellyel élnünk kell majd. Budapest főpolgármestere hetek óta hibát hibára halmoz, ami a járványügyi intézkedéseket illeti – mondta Deák Dániel, a XXI. század Intézet vezető elemzője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A politológus emlékeztetett: Karácsony Gergely hetekig nem volt hajlandó ingyenessé tenni a fővárosban a parkolást, majd a BKV járatainak ritkításával kockára tette sok budapesti egészségét. Deák Dániel közölte: felmerült a gyanú, hogy a Pesti úti idősotthon fenntartója, a fővárosi önkormányzat hanyagul járt el, de a főpolgármester csak hárítja magáról a felelősséget. Pécs balliberális polgármestere tendenciózusan a kormányra mutogat, mert egyedül nem mer vagy képtelen dönteni, pedig erre minden jogosítványa megvan - állítja a városi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. Csizmadia Péter szerint a pécsi városvezetőt a koronavírussal kapcsolatban kapkodás, más települések polgármestereinek másolása és tétova döntések jellemzik. A kormány kiemelten fontosnak tartja a közszférában dolgozók megbecsülését, ezért az egészségügyi és az oktatási ágazatokat követően a harmadik meghatározó humánszektor, a kulturális szakterület béremeléséről is döntöttek - közölte az Emmi. Rendhagyó turisztikai kampányfilmet készített a Magyar Turisztikai Ügynökség. Azt üzenik Magyarországnak, hogy senki se adja fel a reményt, hiszen közös erővel sikeresen le lehet küzdeni a jelenlegi nehéz helyzetet és újra lehet utazással tölteni az időt. Minden józan politikusnak az európai szolidaritást kell most erősítenie – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A koronavírus-járvány által leginkább sújtott országokért imádkozott Ferenc pápa, kiemelve a családokról a kijárási korlátozások között is gondoskodó nők szerepét. Romániában a diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma meghaladta a 6600-at, a járvány következtében 318-an hunytak el. Ausztriában eddig több mint 14 ezer ember koronavírus-tesztje lett pozitív, 368-an haltak bele a járvány okozta megbetegedésbe. Németországban több mint 127 ezer embernél mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, a halálos áldozatok száma 3022-re emelkedett. Belgiumban átlépte a 30 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 3900-an hunytak el. Spanyolországban 170 ezerhez közelít a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké meghaladta a 17 ezret. Olaszországban egy nap alatt 1363 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 20 ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 574-gyel 14 967-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, 335-en kórházban, 239-en idősotthonokban vesztették életüket. Emmanuel Macron köztársasági elnök május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban. Nagy-Britanniában átlépte a 11 ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak a száma. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 61 ezret, a járvány következtében csaknem 1300-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban 560 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és 22 ezer az elhunytak száma. AZ Egyesült Államok nyugati partvidékének tagállamai közös tervet készítenek a gazdaságélénkítésre. A fertőző betegségeket tartják jelenleg a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak az amerikaiak a Pew közvélemény-kutató intézet felmérése szerint. A járvány terjedésének lassítását célzó intézkedések sikeresek - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Több mint öt hete nem látott szintre emelkedett az új fertőzöttek napi száma Kínában, ahol szigorú korlátozásokkal és óvintézkedésekkel igyekeznek kivédeni a koronavírus-járvány második hullámának kialakulását. Letartóztatták egy szerbiai állami idősotthon igazgatóját, mert járvány tört ki az általa vezetett intézményben. 72 Nagy-Britanniába tartó migránst tartóztattak fel a La Manche csatornán - az illegális bevándorlók 4 csónakban próbáltak az országba bejutni mielőtt elfogták őket. Két napra elszállították a Németországban állomásoztatott amerikai atomtölteteket, hogy frissítsék a működésüket szabályozó szoftvert –közölte a Der Spiegel. Több mint harminc halálos áldozatot követeltek a vasárnap és hétfőn pusztító tornádók az Egyesült Államok déli és délkeleti államaiban. Fojtogatta, majd megerőszakolta áldozatát egy 22 éves nigériai származású férfi Budapesten. Az egyetemista egy szexuális szolgáltatást hirdető oldalon talált a nőre, akit április 11-én keresett fel a VII. kerületi lakásán - a férfit őrizetbe vették. Felújítása miatt megváltozott a menetrend a Budapest-Hatvan-vasútvonalon. Saját posztjukon a világ legjobbjai kerültek a veszprémi férfi kézilabdacsapat történetének álomegyüttesébe a szurkolók által a legjobb irányítónak megválasztott Éles József szerint. A voksok alapján Éles József mellett Sterbik Árpád, Iváncsik Gergő, Pérez Carlos, Nagy László, a horvát Mirza Dzomba és a svéd Andreas Nilsson került az All Star-csapatba. A sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi testület becslése szerint mintegy 40 doppingvétség miatt eltiltott atlétának kedvez, hogy jövő nyárra halasztották a tokiói olimpiát.