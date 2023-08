Internetes csalókra figyelmeztet a Gazdasági Versenyhivatal

Az is teljesíteni tudta Pécsett a Balaton átúszást, aki idén lemaradt róla. A város strandjának medencéjében a távnak megfelelő hosszt kellett teljesíteniük az indulóknak. A kihívás öt éve indult, azóta több százan neveztek be.

Megkapta a bejegyző határozatot Márki-Zay Péter pártja

Hivatalosan is megkapta bejegyző határozatát a Mindenki Magyarországa Néppárt – jelentette be az ATV-n Márki-Zay Péter. Az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltjének több mint egy év csúszással sikerült pártot alapítania, azonban még mindig az alapítótagok érkezését várja, és az alakuló ülés is csak szeptember közepére várható.