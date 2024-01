Ingatlanpiaci rohamra számítanak idén a szakértők + videó

Megosztás itt:

Az ország számos pontján pörög fel idén az ingatlanpiac, ugyanis a kormány januártól új családtámogatási formát vezetett be.

„Európa egyik legnagyobb otthonteremtési támogatása ez" - így nyilatkozott Hornung Ágnes.

A családokért felelős államtitkár szerint a kormány családpolitikájának célja, hogy az élet minden fontos szakaszában segítse a gyermeket tervező és nevelő családokat.

„A gyermekek számától függően azok a családok vehetik igénybe, akik új gyereket vállalnak. Attól függően, hogy hány gyerekessé válnak, 15-30-50 millió forintos, maximum három százalékos hitelt tudnak igényelni a csok plusz konstrukció keretein belül" - árulta el az államtitkár.

A támogatott kölcsön futamideje legalább 10, legfeljebb 25 év lehet. A szerződéskötéstől számított második gyermek után pedig 10 millió forintot átvállal az állam a tőketartozásból, a harmadik, és a további gyermekek után pedig újabb 10 millió forintot. Az első közös otthonukat tervező házaspároknak 80 millió forint ingatlanértékig mindez továbbra is illetékmentes lesz. Így a szakértők szerint fel fog pörögni az ingatlanpiac.

„Megnőtt az érdeklődés az eladott lakások és házak iránt, és nagyon sokan már előszerződés formájában próbálták lefoglalni a legjobb lakásokat, hogy a végleges szerződést már januárban tudják megkötni. Tekintettel arra, hogy 2023-ban szerényebb évet zárt az ingatlanpiac és több tízezer tranzakciót halasztottak el a családok, ezért arra számítunk, hogy 2024 első három hónapjában több ezer olyan adásvételre kerül sor, amire egyébként nem került volna sor az állami támogatások bővítése nélkül"

- mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com elemzője.

Balogh László hozzátette: érdemes megnézni a bankok nyújtotta feltételeket, a kamatok összegét, hiszen egy 0,1 százalékos különbség is, több tízezer forintot jelenthet évente. A bankok is versenyeznek egymással, ugyanis a törvény maximum három százalékos kamatot ír elő, így a pénzintézetek ettől kedvezőbb konstrukcióval is előállhatnak.

Nyitókép: Getty Images