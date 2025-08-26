Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt

Megosztás itt:

A lap azt írja, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?”

– kérdezte követőit tavasszal a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációban. A kérdőívet kitöltő 1 millió 137 ezer ember döntő többsége – több, mint 900 ezer ember – pedig, nem meglepő módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Az Index felidézte, mindennek különös súlyt ad, hogy a konzultációról Magyar Péter úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Ez pedig azt jelentené, hogy a Tisza közel 2000 milliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy ezzel párhuzamosan radikális áfa-csökkentést is ígérnek Magyar Péterék.

Fotó: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án. MTI/Krizsán Csaba