2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Illés: Nem fog megépülni Paks II.

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2018. január 3., szerda 21:40, frissítve: szerda 22:49

Nem fog megépülni Paks II., állítja az Orbán-kormány volt környezetvédelmi államtitkára.
Mészáros tarol az energiaszektorban is

Hír TVMészáros tarol az energiaszektorban is

Úgy véli, Mészáros Lőrincnek is ezért éri meg beszállni az energiaszektorba és megvásárolni a mátrai erőművet, amelynek 2025-ig minden engedélye megvan.

– Azt kell mondanom, hogy einstand. Innentől kezdve minden területen, és az energetika stratégiai terület. A mátrai erőmű 2025-ig rendelkezik mindenfajta engedélyekkel. bennem az a kérdés, hogy... Paks nem fog megépülni.

– Nem fog megépülni Paks II.?

– Nem. Ez egy nagypolitikai kérdés, és nem energiapolitika.

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Illés ZoltánatomenergiaPaks 2

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