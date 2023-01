Így szabadulhat meg a horvát kunától

Megosztás itt:

Horvátország életében fontos változások álltak be január elsején. Az ország csatlakozott a schengeni és az euróövezethez is. Ez azt jelenti, hogy Magyarországról határellenőrzés nélkül léphetünk át Horvátországba, ahol már az euró a hivatalos fizetőeszköz. A Bank360.hu közleményében arról ír, hogy több százezer magyarnál maradhatott még kuna, ami azonban nem kell, hogy kidobott pénz legyen.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a járvány előtti utolsó évben, 2019-ben több mint egymillió alkalommal utaztak magyarok Horvátországba, és a nyaralásukhoz 57,2 milliárd forintot váltottak át kunára. 2021-ben az utazások száma visszaesett 548 ezerre, 46,2 milliárd forintos átváltással. Az utazási kedv a koronavírus-járvány csillapodásával és a korlátozások megszüntetésével ismét elkezdett felfelé ívelni, hiszen 2022 első három negyedévében 680 ezer látogatás történt. A Bank360.hu adatai szerint az augusztusi csúcs idején az utasbiztosítást kötők 36 százaléka az Adriára ment nyaralni. Ez alatt a kilenc hónap alatt

rekordnak számító, 63,5 milliárd forintot váltottak kunára a magyarok.

A Bank360.hu arról írt, kicsi az esély rá, hogy az átváltott pénzt az utolsó kunáig elköltötték volna a nyaralók, így rengeteg magyar lehet, akinek a tárcájában lapul még a kivezetett horvát pénzből.

Magyarországon már nem lehet váltani

Sajnálatos módon a kivezetett horvát kunát Magyarországon nem lehet euróra átváltani. Akinél maradtak ilyen bankjegyek, azoknak mindenképpen Horvátországba kell utazniuk, hogy beválthassák.

Egy eurót 7,5345 kunáért adnak elsejétől a horvátországi váltók. A váltási árfolyam már régóta meg van határozva. Az ATM-ek 70 százaléka lett már átállítva euróra. A két pénz január 15-ig forog párhuzamosan az országban, a boltokban eddig fogadják el a kunát, a visszajáró pedig természetesen már euró. Ezt követően a megmaradt kunát már csak 2023. december 31-ig lehet beváltani a horvát postákon, kereskedelmi bankokban és a Pénzügyi Ügynökségnél (FINA).

2024-től már csak a Horvát Központi Banknál lehet átváltani a megmaradt kunát euróra, illetve arra is figyelni kell, hogy a fémpénzeket a jegybank is csak 2025. december 31-ig veszi be. A bankjegyeket időkorlát nélkül átváltják.

Nem csak a horvátoknál lehet beváltani a kunát

A Bank360.hu azt írta, hogy

az euróövezet nemzeti központi bankjaiban 2023. január 1. és február 28. között térítésmentesen be lehet váltani a kunabankjegyeket.

Mivel ez a lehetőség csak az euróövezeti tagországokban van érvényben, így Magyarországon nem váltható be a megmaradt kuna.