Így spórolhatunk, ha klímát használunk

A szakemberek ajánlása szerint a kinti és a benti hőmérséklet-különbséget úgy érdemes megválasztani, hogy az 5-8°C között mozogjon. Ha nagyon szükséges, és az egyéni komfort érzetünk alapján ennél mégis hűvösebbre vágyunk, akkor is legfeljebb tíz fokos különbséget állítsunk be.

„Értelemszerűen minél hidegebbet szeretnénk előállítani, annál több befektetett energiára lesz szükségünk. Egész egyszerűen a klíma kompresszora annál hosszabb ideig fog dolgozni és közben elektromos áramot fogyasztani, amíg el nem éri a beállított alacsonyabb hőmérsékletet. Minél kisebb a kinti és benti hőmérsékletek közötti különbség, annál alacsonyabb lesz a hóvégi villanyszámlánk. Válasszunk olyan benti hőmérsékletet, mely egyre inkább közelít a kintihez, de már kellően komfortosan érezzük magunkat általa odabent” - ajánlotta Antal Mihály, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője, aki éjszakára külön hőfok beállítást ajánl. „Miután este lemegy a nap, a külső hőmérséklet hirtelen csökkenni kezd. A napközben ajánlott kb. 5°C hőmérséklet különbséget ilyenkor már nem érdemes tartani, hiszen így egy túl hűvös szobában kellene ágyba bújni, az alvás pedig nem lesz kellően pihentető. Ennek kiküszöbölésére találták ki a klímák SLEEP funkcióját. Ha ezt bekapcsoljuk, a berendezés óránként 1°C fokot emel a beállított hőmérsékleten, így az ébredés már nem egy kellemetlenül hideg szobában fog történni. A másik lehetőség az időzítő használata. Beállíthatjuk, hogy miután elaludtunk, néhány óra elteltével a klíma kikapcsolja magát, így nem hűtjük le túlságosan a szobát.”

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy beállításkor akár egy fok különbség is jelentős anyagi és energetikai megtakarítást jelenthet.

„Természetesen minél nagyobb a beállított hőfok különbség, annál nagyobb energia fogyasztást fogunk generálni. Ez hűtés üzemmódban kiváltképp jelentkezik, hiszen a külső hőmérséklet és belső hőmérséklet között általában maximum 10°C eltérés van, itt egy fokos beállítás változtatás akár 20% energiaszükséglet változást eredményez. Ugyanakkor a hűtési költség egy klímával kb. tizede a fűtési költségnek. Így a fűtési költségben 10-szer jobban megmutatkozik a beállítások közötti különbség. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a külső és belső hőmérséklet között jóval nagyobb eltérés van. Télen egy fok benti hőmérséklet különbség 5-7% különbséget generál az energiaszámlánkon” - tette hozzá a szakértő.

Az egészségre sincs jó hatással a rossz beállítás

A jelenlegi piacon kapható klíma berendezések vezérlő egysége még nem veszi figyelembe a kinti hőmérsékletet a beltéri hőmérséklet kiválasztásához. Egyelőre még a felhasználóra van bízva a megfelelő hőmérséklet kiválasztása. Ugyanakkor a mesterséges intelligenciával is felszerelt Gree Smart R berendezés a külső hőmérséklethez és az éghajlathoz igazodva képes a leghatékonyabb energiagazdálkodáshoz igazítani a működését. Erre azért is érdemes odafigyelnünk, mert nem csupán a pénztárcánk, de az egészségünk is kárát láthatja a rosszul beállított hőfokoknak.

„Hűtési időszakban az egészségünkre nem a túl alacsonyra beállított hőfok jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az, hogy a felhevült testünkkel megérkezünk a kinti forróságból egy jéghidegre lehűtött szobába. Szintén ugyanezt fogjuk elérni, ha kiszaladunk a lehűtött helyiségből egy melegebb helyre, majd onnan újra vissza a hidegbe. Emiatt nem szabad túl nagy hőmérséklet különbséget beállítanunk. Emellett figyeljünk arra is, hogy a szűrők és a beltéri egység mindig tiszta legyen, rendszeresen tartsuk karban a berendezést” - magyarázta Antal Mihály.

Az idősek szervezete rosszabbul viseli az extrém hőmérséklet-változásokat, ezért a szakemberek azt ajánlják, hogy a kintinél néhány fokkal alacsonyabb hőmérsékleten használják a légkondicionálót.

„A berendezés folyamatos üzemelését javasoljuk, hogy egy állandó hőmérséklet tudjon kialakulni a helyiségben, és az ott tartózkodók szervezete ehhez tudjon alkalmazkodni. Továbbá így a beltéri egység az inverter technológiának köszönhetően nem extrém hideg levegőt fúj, hanem csak annyira hűvöset, amely a beállított érték fenntartásához szükséges. Szintén fontos, hogy a beltéri egységet úgy helyezze el a telepítő, hogy az ne fújjon közvetlenül a testünkre. Ha másképpen nem lehet megoldani az elhelyezést, akkor pedig állítsuk be úgy a légterelés irányait, hogy a légáram elkerüljön minket.”

A klíma tudatos és gazdaságos beállítása ráadásul a fenntarthatóság szempontjából is fontos szerepet játszik.

„Az EU területén a környezettudatos rendeleteknek köszönhetően már csak inverteres légkondicionálókat lehet forgalmazni. Ennek a technológiának pont az az előnye, hogy a berendezés folyamatos üzemelés mellett, mindig az éppen szükséges teljesítmény igényt fogja bejuttatni az épületbe. A vezérlés teljesen fokozatmentesen történik, miután a szobát lehűtöttük, a berendezés alacsony fordulaton folyamatosan szinten tartja a beállított hőmérsékletet. Ehhez pedig így sokkal kevesebb energiára van szükség, mintha folyamatosan ki-bekapcsolna a klíma kompresszora” - mondta a szakember.

Borítókép: Shutterstock