Igaza lett Orbán Viktornak: Németország szabályozása és magas adói elől hazánkba menekülnek a német autógyártók

A BMW, a Mercedes és az Audi is jelentős befektetéseket hajt végre Magyarországon, kihasználva a kiszámítható szabályozási környezetet. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítésébe 2026-ig több mint egymilliárd eurót fektet be, új összeszerelő csarnokokat épít, digitalizál és rugalmas gyártósorokat hoz létre. A BMW is egyértelmű jelzést küld: az új, teljesen elektromos iX3 modell gyártása a debreceni üzemben fog zajlani, szén-dioxid-semlegesen és hosszú távú tervezéssel. Az Audi pedig már több mint 30 éve gyárt Győrben, csak tavaly 180 ezer járművet és több mint 1,5 millió hajtásláncot állított elő.

Bár épp a zöldek voltak azok, akik elüldözték ezeket a cégeket Németországból, most nem tetszik a zöldpárti politikusoknak, hogy ismét beigazolódott Orbán Viktor igaza.

Egyikük, Anton Hofreiter, a Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nemrég az Auto Motor und Sport német autós magazinnak dühöngött.

A német konszernek naivan állnak hozzá az autokráciákhoz – fogalmazott Hofreiter.

Hofreiter Kína szerepét is problémásnak látja, Magyarországot a „műszaki tudás elszivárgása hídfőállásának” nevezte. Az autógyártókat azonban ez hidegen hagyja: Magyarország EU-tag, gazdaságilag stabil és szorosan kötődik Németországhoz.

A német telephely ellenben drága, nem vonzó és bizonytalan. A magas energiaárak, a túlszabályozás és a belsőégésű motorok bizonytalan jövője miatt a Mercedes például a következő három évben csak Németországban százezerrel kevesebb járművet tervez gyártani. Az ipar oda megy, ahol tervezhetőség és szakképzett munkaerő várja – és ez jelenleg nem Németország.

Az ipar Orbánra, nem Habeckre szavaz. Robert Habeck volt zöldpárti miniszter évekig beszélt az „átalakított gazdasági helyszínről”, de a konszernek inkább oda fektetnek be, ahol a klasszikus telephelyi előnyök várják őket: infrastruktúra, bérszínvonal, politikai stabilitás. A vállalatok hangsúlyozzák Magyarország EU-tagságát és a kormánnyal való „konstruktív együttműködést”.

A zöld energiafordulat elűzi a német ipart. Az autógyártás Magyarországra való áthelyezése nem egyedi eset, hanem egy trend része: az ipar menekül Németországból, főleg a magas termelési költségek és a gazdaságpolitikai bizonytalanság miatt. A zöld politikusok pedig hiába dühöngnek, mint azt a magyar kormányfő számtalanszor elmondta, a gazdaság törvényszerűségeit ideológiával nem tudják felülírni.

