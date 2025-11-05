Keresés

Gazdaság

Idén végleges döntés születhet, hogy megduplázzák-e a havi két alkalommal díjmentesen felvehető készpénz összegét

2025. november 05., szerda 09:39 | Világgazdaság
Változik a készpénz világa Magyarországon: egyre többen választják a digitális fizetést. Miközben a mobilbank és az azonnali utalások terjednek, az ingyenes készpénzfelvétel továbbra is a lakosság egy részének fontos kérdés marad.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Még idén végleges döntés születhet arról, hogy megduplázzák-e a havi két alkalommal díjmentesen felvehető készpénz határát 150 000 forintról 300 000 forintra. A lépés célja a lakossági terhek csökkentése és az ingyenes készpénzfelvétel kiterjesztése, ám az MNB legfrissebb pénzforgalmi adatai alapján úgy tűnik, a magyarok fizetési szokásai látványosan átalakulóban vannak. Miközben egyre többen választják az azonnali utalást, a mobilbankot vagy a Qvik rendszert, a készpénzfelvét és -használat mérhetően visszaszorul. A kérdés tehát adott: valóban szükség van-e a nagyobb ingyenes készpénzkeretre, vagy ez már csak a múlt reflexe?

A Magyar Nemzeti Bank 2025. második negyedéves pénzforgalmi statisztikái szerint a digitális fizetések terjedése soha nem látott mértéket ért el Magyarországon. Ebben az időszakban: 166-tal nőtt az ATM-ek száma, de még ennél is gyorsabban bővült az online infrastruktúra: az internetes kártyaelfogadó helyek száma 3,7 százalékkal nőtt. 

Már több mint 31 000 Qvik-elfogadóhely működik országszerte, és a Qvik QR-, NFC- és linkes tranzakciók száma negyedéves alapon 41,2 százalékkal bővült. A háztartások forintátutalásainak értéke 19,9 százalékkal nőtt egy év alatt, a mobilbankból indított devizaátutalások értéke pedig 33,6 százalékkal. A Qvik-kérelemre indított utalások darabszáma 48,9 százalékkal ugrott meg. Ezzel párhuzamosan a készpénzfelvételek száma 5,8 százalékkal, értéke 1,5 százalékkal csökkent a 2024. második negyedévi adatokhoz képest. Ez azt jelzi, hogy bár a lakosság továbbra is használ készpénzt, a trend egyértelműen a digitális csatornák felé tolódik.

