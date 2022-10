Megosztás itt:

Vámos György hangsúlyozta: ez az időszak a kereskedők számára is nehéz, hiszen folyamatosan emelkednek a beszerzési árak, így ők is sokkal drágábban tudják megvenni az árut. A főtitkár arról is beszélt, hogy idén a Black Friday sem lesz a megszokott, hiszen a webáruházak is nehéz helyzetben vannak, így a novemberi fekete péntek forgalma is elmaradhat az egy évvel korábbitól.