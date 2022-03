Idén is hamarabb jöhet a nyugdíj-kompenzáció

Megosztás itt:

A globális hatások és a szomszédunkban zajló háború miatt a vártnál magasabban alakul az infláció, ez ellen pedig ezúttal is védelmet kapnak. A lap információi szerint, ahogy a tavalyi évben, úgy idén is már a törvényben előírt határidő előtt megkaphatják a nyugdíj-kompenzációt az arra jogosultak. A jelenlegi kormány tavaly háromszor is emelt a nyugdíjakon, előbb januárban 3 százalékot, majd júniusban további 0,6 százalékot, novemberben pedig ismét 1,2 százalékkal nőttek a nyugdíjak az infláció magasabb alakulása miatt.