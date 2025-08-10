Idén bőséges és szép uborkakínálat fogadja a vásárlókat a hazai piacokon + videó

Megosztás itt:

A csapadékos tavasz és a változékony nyár tökéletes kombinációt biztosított a konzervuborka és salátauborka fajtáknak. Magyarország több pontján is rekordközeli hozamot jelentettek a gazdák.

Völgyi József őstermelő STV: „Különösebben nem volt probléma mert volt eső egyébként Sopron környékén, nem volt gond ezzel. valamikor jobban kellett volna, de később jött az eső most jót tett neki természetesen.”

A friss, ropogós uborkák nemcsak saláták alapjai, hanem egyre többen teszik el őket kovászolni is.