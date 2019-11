Huszonöt éve kezdték a kereskedést a Richter részvényeivel

Az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere, hogy Magyarország kapta meg a következő öt év legfontosabb pozícióját - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A szomszédságpolitika a biztonság szempontjából a legfontosabb – mondta a miniszterelnök. A kormányfő arról is beszélt, hogy hazánk számára a 2020-as évben a legfontosabb kérdés a magyar gazdaság teljesítményének megvédése lesz. Ezért Gazdaságvédelmi Akciótervre lesz szükség 2020-ban, amit az első negyedévben mutatnak majd be. A 2020 januárja előtt érkezett magyarok megőrzik jogaikat Nagy-Britanniában - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szükség van a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozási folyamatainak dinamizálására - hangsúlyozta Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős tagjelöltje. Jelentéktelen lenne az ellenzék parlamentben trágárkodás és botránypolitizálás nélkül - jelentette ki a Párbeszéd kommunikációs igazgatója. Tordai Bence szerint az ellenzék azért generál rendszeresen botrányokat és trágárkodik a parlamentben, mert ezek eredményeznek számukra „kattintékony címeket", ugyanis szerinte csak így éri el az ellenzéki képviselők üzenete az embereket. A politikus szerint botránypolitizálás nélkül senkit nem fog érdekelni az ellenzék. A parlamenti kocsmai stílus háttérbe szorítása a célja annak a törvénymódosításnak, amellyel szabályoznák a képviselői jogokat - jelentette ki Czunyiné Bertalan Judit kormánypárti képviselő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szándékosan buktatták el Gyurcsányék az ellenzéket a választáson - állítja Szél Bernadett egy a Mandiner birtokába került videón. A felvétel a 2018-as országgyűlési választás után készült. Az LMP volt társelnöke szerint az MSZP és a DK vezetése tehet az ellenzék csúfos vereségéről. Szerinte Gyurcsányék nem akartak kormányváltást tavaly, ezért is indítottak esélytelen jelölteket a polgári körzetekben, miközben megfúrták az LMP-t. Nem nyomoz a rendőrség Borkai Zsolt ellen hivatali vesztegetés ügyében – írja a Népszava. A lap információ szerint a Szabó Tímea által tett feljelentést a nyomozó ügyészség bűncselekmény hiányában elutasította. Visszavonják a Czeglédy Csabával kötött szerződések egy részét a DK-s önkormányzatok - állítja a momentumos Fekete-Győr András. A párt elnöke az Inforádióban közölte: megállapodtak az ellenzéki pártokkal abban, hogy a költségvetési csalással vádolt ügyvéd nem világíthatja át az önkormányzatokat. Gyurcsány Ferenc, a Dk elnöke viszont azt mondta: örülne, ha még több önkormányzat dolgozna együtt Czeglédy Csabával. Jelentősen javult a pedagógusok anyagi megbecsültsége 2010 óta, a bérek átlagosan 50 százalékkal nőttek, és nyolcszáznál több iskolában kezdődtek fejlesztések - írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Hatvanegy helyet lépett előre a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education friss szakterületi rangsorában. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint ez a klinikai-betegellátási gyakorlaton alapuló egészségügyi felsőoktatás sikere. Megkezdődött az év legforgalmasabb időszaka a kiskereskedelemben, az ünnepi szezonban több mint 1200 milliárd forintos forgalommal számol a piac - írta a Magyar Nemzet. Az ellenőrzött webáruházak 90 százalékánál találtak valamilyen jogsértését az elmúlt években - mondta Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára az M1-en. Jelentős támogatásokat kapnak az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik a kormány új intézkedéscsomagjával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A magyar államnak adott igazat tranzitzóna-ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája. A Nagykamara megállapította, hogy a tranzitzónában való tartózkodás nem számít jogellenes fogva tartásnak és a tranzitzónában való elhelyezés körülményei nem ütköznek az embertelen bánásmód tilalmába. A strasbourgi ítélet a magyar kormány álláspontját támasztja alá, hivatkozási pont lesz a jövőben - jelentette ki Hollik István kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott szerint az Európai Parlamentnek fontosabbak az afrikai bevándorlók alapvető jogai, mint az őshonos kisebbségeké, akik mintegy 60 millióan élnek az unió területén. Nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöksége azon kedvezőtlen fejlemények miatt, amelyek a közelmúltban az ukrajnai magyar tannyelvű oktatással kapcsolatban történtek. Az Európába irányuló illegális migráció megállításában alapvető fontosságú az Európai Unió külső schengeni határainak megvédése - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter Prágában, a V4-ek és Ausztria belügyi tárcavezetőinek találkozója után. Megkezdődik a muszlim hitszónok képzése a német állami felsőoktatásban, az első kísérleti projekt az osnabrücki egyetemen indul - írta az Osnabrücker Neue Zeitung című német lap. Csaknem 300 migránst vett fedélzetére az elmúlt 48 órában a Földközi-tengeren járőröző két segélyhajó - jelentette a dpa német hírügynökség. Tizenhat embert találtak egy teherautóban a franciaországi Cherbourg-ból az írországi Rosslare-be tartó kompon - közölte a Stena Line kompvállalat. A szlovén parlament a politika válság ellenére megszavazta a 2020-as és 2021-es évre szóló költségvetést - közölte a helyi sajtó. A szerbiai hírszerzés jelentős és széles körű orosz kémtevékenységet leplezett le - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök. A nukleáris leszerelés mellett foglalt állást Heiko Maas német külügyminiszter hirosimai látogatásán, de egyúttal megjegyezte: ellenzi az atomfegyverek egyoldalú kivonását Németországból. Elfogatóparancsot adott ki az ankarai és a bursai főügyészség 138 ember, köztük a légierő 92, időközben leszerelt katonája ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016-os törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Az izraeli igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy a főügyész vádat emel Benjámin Netanjahu ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök puccskísérletnek nevezte az ellene bejelentett vádemelést, és korábbi kijelentéseit megerősítve közölte, hogy nem mond le. Az iraki biztonsági erők feloszlatták pénteken az Um-Kaszr kikötőjének bejáratát eltorlaszoló tüntetést, lehetővé téve, hogy több nap után ismét szabadon mozogjanak a dolgozók és áramolhasson az áru. Donald Trump amerikai elnök Asraf Gáni afgán hivatali partnerével folytatott telefonbeszélgetésben ragaszkodott ahhoz, hogy a tálib lázadókkal folytatandó béketárgyalások előfeltétele legyen a tűzszünet megteremtése Afganisztánban. Donald Trump amerikai elnök részt akar venni az ellene indítandó impeachment-eljárás szenátusi perében - jelentette be Hogan Gidley, a Fehér Ház szóvivője. Peking részmegállapodást kíván kidolgozni Washingtonnal a két fél közötti kereskedelmi konfliktus megoldásának érdekében, de szükség esetén ellenlépésekre is kész - mondta Hszi Csin-ping kínai elnök. A dél-kínai Sencsen város rendőrsége nyilvánosságra hozta a hongkongi brit konzulátus korábbi alkalmazottjának vallomásáról készült videót, miután a férfi azt állította, hogy kínozta a fogdában a kínai titkosrendőrség. Könnygázzal oszlatták fel La Pazban a bolíviai rendfenntartó erők a kormány ellen tüntető temetési menetet, amelynek tagjai a néhány nappal ezelőtti összecsapások során meghalt emberek koporsóit vitték, megpróbálva eljutni az elnöki palotáig. A katolikus hitért életüket feláldozó emberek emléke előtt tisztelgett pénteken Thaiföldön Ferenc pápa, aki szorgalmazta, hogy a helybeliek ne tekintsenek külföldi vallásként a kereszténységre. Kamion ütközött személyautóval az Ajkához tartozó Bakonygyepesen, egy ember meghalt - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Torlódik a forgalom a fővárosi BAH-csomópontnál, ahol több gépkocsi karambolozott. Több kilométeren torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre Városkapu közelében balesetek miatt - közölte az Útinform. Mintegy 20 millió forint értékű, 6,5 kilogrammnyi marihuánát találtak a rendőrök egy fővárosi apánál és fiánál, akik, a gyanú szerint, árulták a drogot - közölte a rendőrség. A már elődöntős magyar női curling csapat vereséggel zárta a Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokság B divíziójának csoportkörét. Női röplabda Extraliga: Békéscsabai RSE - Fatum Nyíregyháza 0:3