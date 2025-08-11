Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Hubai Imre: új öntözésfejlesztési források nyílnak meg a gazdálkodók számára szeptemberben

2025. augusztus 11., hétfő 16:30 | Hír TV

Új, kisebb és nagyobb léptékű öntözésfejlesztési források nyílnak meg szeptember elején a gazdálkodók számára - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

  • Hubai Imre: új öntözésfejlesztési források nyílnak meg a gazdálkodók számára szeptemberben

Hubai Imre a Keleti-főcsatorna egyik műtárgyánál tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, szeptember hónapban folyamatosan fogják kiírni mind a 200 millió forint alatti, mind pedig a 200 millió és 5 milliárd forint közötti, öntözésfejlesztési, illetve a fenntartható vízgazdálkodási közösségeket kiemelten támogató projekteket.

Az aszályvédelmi operatív törzs vezetői tisztségét betöltő politikus emlékeztetett, a kormány eddig is olyan, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást segítő pályázati felhívásokat tett közzé, amiből csak az elmúlt egy évben közel 170 milliárd forintnyi forráslekötés történt meg. Ebből 116 milliárd forint a gazdák számára már lehívott, elszámolt fejlesztési támogatás, valamint az idei évben döntés alatt van további 66 milliárd forintnyi öntözésfejlesztési forrás - tette hozzá.

"Bízunk benne, hogy a gazdálkodók élnek a pályázati lehetőséggel, és igénybe veszik a vissza nem térítendő támogatásokat, amíg erre lehetőségünk van" - fogalmazott Hubai Imre.

Megjegyezte, Brüsszel arra készül, hogy elvegye ezeket a támogatásokat; sem terület alapon, sem pedig a vidékfejlesztési célok és a felzárkózás érvényesítése érdekében nem szeretne ekkora forrást biztosítani a magyar mezőgazdaság számára.

Ezzel olyan forrásvesztést szenvedne el a magyar agrárium, ami - öntözés ide vagy oda - mindenféleképpen versenyképtelenné tenné a magyar gazdákat - hangoztatta az államtitkár.

Hubai Imre emlékeztetett, mintegy 4,7 milliárd forint áll rendelkezésre a vízügyi ágazat számára az aszályvédelmi akcióterv végrehajtására. Ez az összeg idén augusztus végéig mindenképpen fedezetet nyújt olyan, azonnal elvégezhető feladatokra, mint a csatornák kotrása, a tározóterek rendbetétele, a holtágak feltöltése vagy a szivattyúzási munkálatok.

Ebben a munkában több mint ezer ember vesz részt, az ő munkájuk szükséges a védművek és a műtárgyak karbantartásához, a szivattyúk üzemeltetéséhez, valamint a napi karbantartásokon felüli többletmunkák elvégzéséhez - mondta.

Hubai Imre kitért arra, Nagy István agrárminiszter javaslatára az idén is térítésmentes lesz az öntözővíz. Ezzel a gazdálkodók közel 12 milliárd forintnyi fedezetet kaptak ahhoz, hogy a vízügyi ágazat térítésmentesen tudja számukra biztosítani az öntözővizet ebben az évben is.

Ennek köszönhetően több mint 1300 öntözési tevékenységet folytató vízhasználó kap térítésmentes öntözővizet, a szántóföldi öntözés mellett például a rizstermesztés és a halastavak üzemeltetéséhez szükséges vízkészlet ingyenesen jut a gazdálkodókhoz - ismertette az államtitkár.

A politikus a Keleti-főcsatorna rekonstrukciójával kapcsolatban azt mondta, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz forrásának köszönhetően nemcsak a vízkivételi műtárgyak és tiszalöki duzzasztómű, hanem maga a főcsatorna is mintegy negyven kilométeren, egészen Balmazújvárosig megújulhat. A mederállapot helyreállításával a térségi vízügyi igazgatóság a csatorna víztározó és vízleadó képességének növelését segíti, hiszen jelenleg a főcsatornának csak mintegy 24 százalékát tudják erre a célra hasznosítani - tette hozzá.

Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője a tájékoztatón nagyon fontos kérdésnek nevezte a főcsatorna megújítását, hangsúlyozva: nagy kihívás a helyi gazdálkodók számára is a vízpótlás hosszú távú biztosítása és ezzel együtt az aszály megelőzése.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Műhelytitkok: ilyen a McDonald's egy alkalmazott nézőpontjából

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

Megvolt a nagy igen! Íme az első fotók Curtis és Judie esküvőjéről

Keane nyilatkozatát meghamisították Bulgáriában, az FTC egyik játékosa is téma lett + videó

Költözik Polyák Lilla és Gömöri András Máté: itt a bejelentés

Szoboszlai neve is rajta volt a „csalólistán”, az éjjel egy kocsmában jött a ráadás

Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó

Hornyák Zsolt: Túl szép lett volna, ha megint a végén fordítunk

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

További híreink

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

A saját háza elől raboltak el egy férfit Ukrajnában

Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
2
Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést
3
Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz
4
Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó
5
Németh Balázs: A magyarok nem bízzák az országot a Tisza Pártra + videó
6
Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó
7
Újabb botrány rántja Starmer pártját a mélybe
8
Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó
9
A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel
10
Köztársasági elnököt fenyegetett – egy balos szervezett még a védelmére is kelt + videó

Legfrissebb híreink

Medúzák okoztak leállást Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

Medúzák okoztak leállást Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

 Szokatlan incidens zavarta meg a franciaországi Gravelines atomerőmű működését: medúzák tömege akadályozta a hűtőrendszer vízszivattyúit, ami miatt hétfőn négy blokkot is le kellett állítani. Az EDF áramszolgáltató szerint a létesítmény, a személyzet és a környezet biztonságban van, de a történtek komoly figyelmet irányítanak az atomerőművek környezeti kihívásaira.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!