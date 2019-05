Hosszúra nyúlhat az idei eperszezon

Jó szezonban bíznak idén a szamócatermesztők, az áprilisi enyhe időjárás miatt már egy-két héten belül nagy mennyiségben megjelenik a hazai friss, szabadföldi eper, s várhatóan június köze­péig kapható majd. A hazai szamócánál az érettség, míg az importnál a szállíthatóság a szempont, ez okozza a különbségeket is.

Az átlagosnál hamarabb, már a jövő hét végén megjelenhet nagy mennyiségben a friss, hazai szamóca, amely ízé­ben és állagában is sokkal jobb az importnál – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Jelenleg még javarészt görög és spanyol importszamócával találkozhatnak a vásárlók, de az utóbbi hetekben már megjelent a magyar üvegházi, fóliás gyümölcs is. A rekordmeleg áprilisi tavasz felgyorsította a növények növekedését, ennek következtében idén kevésbé lesz észrevehető a különbség a fóliás, valamint a szabadföldi szamóca betakarítási ideje között. A friss, emiatt ízében és állagában is közkedveltebb szabadföldi szamóca szezonja május közepétől június közepéig tarthat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A külföldről behozott és a hazai, friss szamóca között lényeges eltérés van, így könnyű megkülönböztetni őket. A külföldön termesztett gyümölcs több ezer kilométerről érkezik hazánkba, míg nálunk a szedést követően gyakorlatilag egyből a piacokra, üzletekbe kerül. A magyar áru állagra nem olyan kemény, és a csészelevelei frissebbek, az íze pedig sokkal finomabb. A hazai fajták éretten szedhetők, mivel jóval rövidebb idő alatt eljutnak a fogyasztóhoz. A hosszú szállíthatóságra nemesített importfajtáknál bizonyos érzékszervi tulajdonságok – illat, íz, aroma – eltűnnek vagy gyengülnek a nemesítés során, ráadásul a szedési idő meghatározásánál sem az érettség a döntő, hanem a szállítási alkalmasság.

A gazdálkodók az idén közepes, jó szamócatermést várnak, az ültetvények megfelelő állapotban vannak. A NAK emlékeztetett: az idén már április közepén üzembe helyezett országos talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer tovább csökkentheti a fagykárokat.

A magyarországi szamócatermő terület mintegy nyolcszáz hektár, az ültetvényekről évente átlagosan nyolc-tízezer tonna árut szednek, ám a mennyiséget nagyban befolyásolja az időjárás. Főbb termőterületeink Pest, Bács-Kiskun, Heves, Somogy, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron megyében találhatók. A gyümölcs iránt minden évben nagy a kereslet, ezért más térségekben is egyre többen kezdenek szamócatermesztésbe. A meglévő ültetvényeket folyamatosan korszerűsítik.

Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke a távirati irodának azt mondta, a magyar szamóca fogyasztói ára áprilisban kilogrammonként 2000-4000 forint között volt, míg a spanyol és görög importgyümölcs – mint minden évben – ennél jóval olcsóbban volt ­kapható. A vásárlók a magyar szamóca árának csökkenésére májusban, az alacsonyabb termelési költségű, szabadföldi szamóca megérkezésével számíthatnak.

Magyar Nemzet