Hosszú napokra megbénul az élet Németországban, kiadták a figyelmeztetést

Könnyen lehet, hogy ez lesz minden idők egyik legsúlyosabb sztrájkja Németországban - írja a lap.

Amennyiben a megmozdulás valóban eléri a kritikus szintet, az a német lakosság mindennapi életét is masszívan befolyásolja, erre pedig a média megróbálja felkészíteni őket. Az egyik legnagyobb német lap, a Focus szombaton részletes cikkel jelentkezett arról, mire számítsanak a németek a jövő héttől és hogyan tudnak alkalmazkodni az esetleges extrém viszonyokhoz.

A Focus az anyagban több javaslatot is megfogalmaz. Először is arra hívja fel a figyelmet, hogy

a németeknek fel kell készülnie korlátozásokra és hiányra

az ellátás akadozása miatt. Rávilágítottak, hogy a mozdonyvezetők munkabeszüntetése miatt

az emberek egyelőre ne tervezzenek utazásokat vasúton.

Jelenleg azt se lehet tudni, mikor kezdődik és meddig tart a vasutasok sztrájkja. Azt javasolják, hogy a szomszédok beszéljenek össze és próbáljanak meg közösen autóval eljutni a munkahelyeikre vagy elvinni a gyerekeiket iskolába. Ha pedig nem feltétlenül szükséges januárban elutazniuk, akkor

inkább maradjanak otthon.

Egyúttal közlekedési káoszra is figyelmeztettek, mivel várhatóan a tüntetők úttorlaszokat és útlezárásokat is alkalmaznak majd. Nem csak az autópályákon, hanem a településeken is.

A január 8-án kezdődő tüntetések a tervek szerint egy hétig tartanak majd, de a Német Gazdaszövetség már be is jelentette, hogy január 15-től újabb tiltakozásokat szerveznek Berlinben.

Borítókép: A szinte néptelen a kölni főpályaudvar 2023. december 8-án, a GDL szakszervezet vonatvezetőinek 24 órás figyelmeztető sztrájkja alatt. MTI/EPA/Christopher Neundorf