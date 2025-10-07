Hosszú állampapír-kötvények! A lakossági vagyon 29 ezer milliárd forinton – új csúcs!

Megosztás itt:

Történelmi csúcs: 45 milliárdot kaszáltak a magyar háztartások

Monumentális gazdasági siker és rekord a háztartásoknál! A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint a háztartások hazai értékpapír-vagyona tovább bővült, és 45 milliárd forintos piaci hozammal növelte az eszközök értékét egyetlen hónap alatt! írja a VILÁGGAZDASÁG. A nyarat így újabb csúcsot jelentő, 29235 milliárd forintos vagyonnal zárták a kisbefektetők. Ez a tempó azt jelenti, hogy a vagyon akár még idén átlépheti a 30 ezermilliárd forintos szintet is! A 178 milliárd forintos gyarapodáshoz 133 milliárd forint friss megtakarítás is hozzájárult.

Töretlen bizalom: 13 ezermilliárd forint az állampapírokban

A magyar családok bizalma töretlen a hazai befektetések iránt. A vagyon legnagyobb szeletét adó magyar állampapírokból 25,4 milliárd forinttal növelték a kitettségüket. Különösen a hosszú, egy évnél hosszabb lejáratú forintkötvények iránt mutatkozott kiemelkedő érdeklődés, jelezve a magyar gazdaság stabilitásába vetett hitet. A háztartások már több mint 13 ezermilliárd forinttal járulnak hozzá az államadósság finanszírozásához.

Duplázás egy hónap alatt: A BÉT hozta a brutális nyereséget

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) lehetett elérni a legnagyobb hozamot, ahol 63 milliárd forint árfolyamnyereség keletkezett augusztusban. A BUX 1,3 százalékkal erősödött, új csúcson zárta a nyarat. A kockázatvállaló magyar befektetők taroltak: a Magyar Telekommal 10,4 százalékos, az OTP-vel 3,6 százalékos hozamot zsebelhettek be. Sőt, volt olyan kisebb részvény is, amivel a jól választó kisbefektetők több mint duplázhatták tőkéjüket egyetlen hónap alatt! A magyar gazdaság erős, és aki ide teszi a pénzét, az nyer!

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: Canva