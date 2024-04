Hornung Ágnes: már csaknem kétezer család igényelte a csok pluszt

Megosztás itt:

Hornung Ágnes kiemelte, hogy az igénylések dinamikája hasonló, mint a 2015-ben bevezetett csok-nál. Ezt örömteli hírnek nevezte, mert a csok-ot - annak teljes "élettartama alatt" - 240 ezer család vette igénybe.

Az év első két hónapjában benyújtott csok plusz igénylések szerint a házaspárok kétharmada gyermektelen - közölte. Mint mondta, ez azt mutatja, hogy a házaspárokat sikerült "átbillenteni, hogy merjenek gyermeket vállalni".

Véleménye szerint szintén a gyermekvállalási hajlandóság emelkedését jelenti az az adat is, hogy a párok valamivel több mint ötven százaléka két vagy több gyermeket vállat előre.

A csok pluszt új gyermek vállalásával lehet igényelni, és a támogatott hitelt aszerint ítélik meg, hogy hány gyermekessé válik a család - hangsúlyozta Hornung Ágnes. Hozzátette, hogy attól függően, hogy a családok 1, 2 vagy 3 gyereket vállalnak, 15, 30 vagy 50 millió forintot tudnak igényelni államilag támogatott fix 3 százalékos kamattal.

Az átlagos hitelösszeg 26 millió forint - mondta, megjegyezve, hogy ez is azt jelzi, hogy a családok több gyermeket vállalnak. Közölte, hogy a hitelösszeg a fővárosban is, de vidéken még inkább jelentős segítség a családok otthonteremtéséhez.

Kiemelte, hogy a csok pluszt használtlakás-vásárlására vagy -bővítésére is igénybe lehet venni, a családok több mint 85 százaléka élt ezzel a lehetőséggel.

Az államtitkár kitért arra, hogy a csok plusz bevezetése után intenzív az érdeklődés a lakáshitelezés és az ingatlanpiac területén, mind a bankok, mind a piaci szereplők ezt igazolják vissza. Nőtt a bizalmi index - jegyezte meg.

Hornung Ágnes a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról is beszélt, hogy az igénylő házaspárok felében az édesanya 30 év alatti. Közölte azt is, hogy a családok egyötöde a csok plusz mellé piaci hitelt is felvett, illetve sokan kombinálják a csok pluszt a Babaváróval.

