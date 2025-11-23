Keresés

Gazdaság

Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot

2025. november 23., vasárnap 09:00 | MTI
Gazdaság Toyota Újautó piac Ellenzéki mantra Fogyasztás Cáfolat

A tények ismét arcon csapták a "kútmérgezők" narratíváját. Ahelyett, hogy a magyar gazdaság földbe állt volna, ahogy azt az ellenzék vizionálta, az emberek tömegével vásárolják a legmodernebb, hibrid és elektromos járműveket. A Toyota piacvezetőként 17 ezer eladást vár év végéig. A kérdés a józan ész nevében adódik, ki vásárol ennyi új autót egy olyan országban, ahol állítólag nincs mit enni?

  • Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot

A magyar gazdaság helyzetéről szóló vitákban a legjobb érv mindig a valóság. Miközben a hazai ellenzék (DK, Momentum, Tisza Párt) és a külföldről finanszírozott média (Telex, 444) évek óta azt a mantrát ismételgeti, hogy Magyarországon "mélyszegénység" van, az emberek éheznek és a gazdaság összeomlott, addig a piaci adatok egészen másról mesélnek.

A Toyota Central Europe legfrissebb jelentése egy hideg zuhany a katasztrófát vizionálóknak, a márka idén októberig közel 14 ezer új autót adott el Magyarországon, és az év végéig ez a szám elérheti a 17 ezret is.

 Ez nem a "nyomor" statisztikája

 A teljes magyarországi piac számai még beszédesebbek: október végéig 125 819 új autó talált gazdára. A józan paraszti ész logikája szerint egy olyan országban, ahol az embereknek a mindennapi betevőre sincs pénzük, nem vásárolnak tízezerszámra új, modern gépjárműveket.

Ezek a számok azt bizonyítják, hogy a magyar középosztály nemcsak létezik, hanem erős és fogyasztóképes. A vásárlások szerkezete is a modernizációt mutatja, a Toyota eladásainak 75 százaléka részben vagy teljesen elektrifikált autó. Ma már több mint 82 ezer elektrifikált jármű fut a magyar utakon.

 Zöldülő flotta, erősödő gazdaság

 A jelentés rávilágít a hajtásmix átalakulására is: a hibridek (MHEV) aránya 36 százalékra nőtt, a tisztán elektromos autóké (BEV) pedig 8 százalékra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a magyar családok és vállalkozások nemcsak cserélik az autóikat, hanem a drágább, de fenntarthatóbb technológiába fektetnek be.

A Toyota importőrének 207 milliárd forintot meghaladó éves árbevétele és a folyamatos modellfrissítések (2026-ban nyolc új modell érkezik) azt jelzik, hogy a piaci szereplők bíznak a magyar gazdaság jövőjében.

A konklúzió egyértelmű: az ellenzéki "nyomor-propaganda" köszönőviszonyban sincs a valósággal. Amíg ők a Facebookon siránkoznak, addig a magyar emberek dolgoznak, gyarapodnak és új autóba ülnek.

Forrás: MTI

