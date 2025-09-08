Keresés

Hivatalos: Rekordalacsony hiány, Nagy Márton örülhet – A kormány sikere a magyar emberekért

2025. szeptember 08., hétfő 15:00

A magyar költségvetés az elmúlt évek egyik legjobb augusztusi hiányadatát hozta, mindössze 239,1 milliárd forintos deficittel. A kormány stabil gazdálkodása 1700 milliárdos mozgásteret biztosít a jóléti intézkedésekre. Büszkék vagyunk a felelős vezetésre, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja!

  • Hivatalos: Rekordalacsony hiány, Nagy Márton örülhet – A kormány sikere a magyar emberekért

A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette: 2025 augusztusában a költségvetési hiány 239,1 milliárd forinttal nőtt, így az éves deficit 3025,5 milliárd forinton áll, ami az éves terv 63,4%-a. Ez jobb, mint az időarányos 66,6%, és az elmúlt évek egyik legkedvezőbb augusztusi adata. Utoljára 2022-ben volt ennél alacsonyabb a hiány, 2023-ban pedig már átlépte a 3000 milliárdos határt.A kormány 4774 milliárdos deficitcélt tűzött ki, így 1700 milliárdos puffer marad az év végéig.

Ez lehetőséget ad számos jóléti intézkedésre, például a pedagógusbér-emelésre és a nyugdíjak támogatására. A költségvetés „orrnehéz” mintázata bevált: az év eleji magasabb hiányt a nyári hónapok stagnálása, majd az őszi felfutás követi.Tények, amikre büszkék lehetünk: Adóbevételek növekedése: 8,7%-kal magasabbak az előző évhez képest, a fogyasztási adók 10%-os emelkedést mutatnak.

  • Jóléti kiadások: 4954,6 milliárd forint nyugdíjakra (beleértve a 13. havi nyugdíjat) és 1969,5 milliárd forint egészségügyre.
  • Uniós források: 436,8 milliárd forint érkezett, többek közt a pedagógusbér-emeléshez (587 millió euró) és vidékfejlesztésre (131 millió euró).
  • Kamatkiadások: 2928,3 milliárd forint, az államadósság szerkezete miatt magasabb, de kezelhető.
  • Közüzemi támogatások: 1654,5 milliárd forint, 172,8 milliárddal több, mint tavaly, a magyar családok megsegítésére.

Bár a tavaly őszi „békeköltségvetés” 3,4%-os növekedést és 3,2%-os inflációt prognosztizált, a nemzetközi gazdasági bizonytalanság miatt a GDP-növekedés 1%-ra csökkent. A kormány azonban rugalmasan reagált: beruházások befagyasztásával és bevételek növelésével tartja kézben a büdzsét, hogy a magyar emberek ne érezzék meg a globális válságot.

Miért állunk ki a kormány mellett?

A stabil költségvetés és a felelős gazdálkodás bizonyítja: a kormány a magyar emberek jólétét helyezi előtérbe. A rekordalacsony augusztusi hiány és a jóléti intézkedések mozgástere mutatja, hogy Magyarország erős kézben van. 

Teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: MTI

 

