A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette: 2025 augusztusában a költségvetési hiány 239,1 milliárd forinttal nőtt, így az éves deficit 3025,5 milliárd forinton áll, ami az éves terv 63,4%-a. Ez jobb, mint az időarányos 66,6%, és az elmúlt évek egyik legkedvezőbb augusztusi adata. Utoljára 2022-ben volt ennél alacsonyabb a hiány, 2023-ban pedig már átlépte a 3000 milliárdos határt.A kormány 4774 milliárdos deficitcélt tűzött ki, így 1700 milliárdos puffer marad az év végéig.

Ez lehetőséget ad számos jóléti intézkedésre, például a pedagógusbér-emelésre és a nyugdíjak támogatására. A költségvetés „orrnehéz” mintázata bevált: az év eleji magasabb hiányt a nyári hónapok stagnálása, majd az őszi felfutás követi.Tények, amikre büszkék lehetünk: Adóbevételek növekedése: 8,7%-kal magasabbak az előző évhez képest, a fogyasztási adók 10%-os emelkedést mutatnak.

Jóléti kiadások: 4954,6 milliárd forint nyugdíjakra (beleértve a 13. havi nyugdíjat) és 1969,5 milliárd forint egészségügyre.

Uniós források: 436,8 milliárd forint érkezett, többek közt a pedagógusbér-emeléshez (587 millió euró) és vidékfejlesztésre (131 millió euró).

Kamatkiadások: 2928,3 milliárd forint, az államadósság szerkezete miatt magasabb, de kezelhető.

Közüzemi támogatások: 1654,5 milliárd forint, 172,8 milliárddal több, mint tavaly, a magyar családok megsegítésére.

Bár a tavaly őszi „békeköltségvetés” 3,4%-os növekedést és 3,2%-os inflációt prognosztizált, a nemzetközi gazdasági bizonytalanság miatt a GDP-növekedés 1%-ra csökkent. A kormány azonban rugalmasan reagált: beruházások befagyasztásával és bevételek növelésével tartja kézben a büdzsét, hogy a magyar emberek ne érezzék meg a globális válságot.

Miért állunk ki a kormány mellett?

A stabil költségvetés és a felelős gazdálkodás bizonyítja: a kormány a magyar emberek jólétét helyezi előtérbe. A rekordalacsony augusztusi hiány és a jóléti intézkedések mozgástere mutatja, hogy Magyarország erős kézben van.

