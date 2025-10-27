Keresés

2025. 10. 27. Hétfő
Gazdaság

Hidvéghi Balázs: Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak

2025. október 27., hétfő 10:01 | Világgazdaság
Miniszterelnöki Kabinetiroda új otthontámogatási program közszolgálatban dolgozók

A kormány döntött, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn a kormány Facebook-oldalán. A támogatás százezreknek jelent segítséget a lakhatásban.

  • Hidvéghi Balázs: Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak

 

Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország — közölte az MTI.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is. 

Kifejtette, hogy az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel: egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére. Ha pedig a házastársa vagy élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást - tették hozzá, azzal együtt, hogy a program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni. Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük! — fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Fotó: Facebook / Hidvéghi Balázs

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata

 Lezárult a harmadik Köbüki ösztöndíjprogram pályázata, amelyre idén - rekordot döntve - 3857 pedagógus jelentkezett, majdnem kétszer annyian, mint tavaly - közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

