Hídépítési nagyüzem Magyarországon: már 250 milliárdnál jár a beruházások értéke

Megosztás itt:

Az elmúlt 15 évben nyolc híd épült, illetve újult meg a Dunán és a Tiszán, összességében 250 milliárd forint értékben – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint írták, ezek közül a legjelentősebb volt Komáromnál az új monostori Duna-híd, illetve a Kalocsát és Paksot összekötő Tomori Pál Duna-híd. A Tiszán az M43-as és M44-es autópályákkal együtt épültek meg a legnagyobb hidak, így a Móra Ferenc Tisza-híd és a Tiszaugi Tisza-híd. Ezeken túl mintegy 24 milliárd forint értékben épültek kisebb-nagyobb hidak, például az Ipoly, a Kőrös és a Zala folyók felett.

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy július végi online Lázárinfón rámutatott:

,,Mi vagyunk az a kormány, amely minden választási ciklusban épít legalább egy hidat a Dunán és a Tiszán."

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az előző ciklusban építettek egyet Kalocsánál, most pedig Mohácsnál zajlik egy híd építése. Hozzáfűzte, hogy nagyon sokat dolgozik a Gubacsi híd felújításán, szerinte szükség van Budapesten gyalogoshídra, gyalogos-kerékpáros hídra, egy újabb közforgalmi hídra és az összes létező híd teljes felújítására: vagyis a dél-pesti, illetve a Csepelt érintő hídstruktúrát is fel kell újítani.

Itt tartanak a jelenlegi hídfelújítások és -építések

A lap megkérdezte a szaktárcát, hogy állnak a jelenleg is futó beruházások. Mint írták, három projektről van szó.

Mohácsi Duna-híd:

A beruházás I. szakaszán, a Duna alföldi oldalán az 51. számú főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 kilométer hosszban kétszer két sávos főút épül Újmohácsig. Idén várhatóan befejeződnek az épületbontások, a fakivágások, a lőszermentesítések és a régészeti feltárások, valamint megközelítőleg 10 kilométeres szakaszon zajlanak majd töltésalapozási és töltésépítési munkák.

A beruházás II. szakasza, a 756 méter hosszú, három részből álló mohácsi Duna-híd építése is a tervezett ütemben zajlik. Idén júniusban megkezdődött a mederpillér építéséhez szükséges kéregelem előszerelése, és zajlik a három részből álló híd főtartóinak, pályatábláinak és ívelemeinek, továbbá a segédszerkezeteknek (acél csőcölöpök, tolójármok és ívszerelő állványok) a gyártása és a tolópad fejlesztése.

Nyáron mindkét parton megkezdődik az első keresztmetszet acél hídelemeinek szerelése, valamint az árvízvédelmi töltés megerősítése a bal parton, illetve a leterhelő töltés helyén a 4. támasz, vagyis a mohácsi oldali hídfő szerkezeti cölöpözése. Tervezetten 2025 őszén a cölöpök visszavésése után megkezdődik a felmenő fal építése, valamint a híd acélszerkezetének szerelése, és a Dunában megjelennek a 3. támasz, a mederpillér elemei.

A munkálatok a mohácsi oldalon is jól láthatóan haladnak, a beruházás harmadik szakaszán is, ahol a Duna-hídtól egybefüggően 8,5 kilométer hosszban épül kétszer két sávos országos közút az M6-os autópályáig. Ezen a területen a régészeti feltárások, az épületbontások, a fakivágások és a lőszermentesítések már befejeződtek. A kivitelezés töltésalapozási, talajstabilizációs, vízépítési és közműkiváltási munkákkal folytatódik. Az 56–57. számú főutak csomópontja és az M6-os autópálya között az elkövetkező időszakban megkezdődnek a burkolatépítések. Az év végére a kétszer két sávos főpályán az új burkolat várhatóan eléri a 70 százalékos készültségi szintet. Ezen a szakaszon folyamatosak lesznek a forgalomterelések.

A mintegy bruttó 390 milliárd forint összegű munkálatok átfutási ideje 50 hónap (így a véghatáridő 2028. október 30. napja), azonban az 56–57. számú főutak körforgalmi csomópontja és az M6-os autópálya közötti szakasz részhatárideje 21 hónap. (2026. május 30.)

Gubacsi vasúti híd:

A projekt engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumok összeállítása megtörtént, az ajánlattételi felhívás megjelent. Eredményes eljárás esetén a vállalkozási szerződést tervezetten 2026. első negyedévében kötik meg, a hatálybalépéséhez kormánydöntés szükséges. A kivitelezés tervezett átfutási ideje 36 hónap a hatálybelépéstől számítva.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: Világgazdaság