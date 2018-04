Hiába a béremelés

Szociális bérek

Míg az országos nettó átlagkereset 2010 óta a KSH szerint 65 ezer forinttal nőtt, addig a szociális dolgozók bére az elmúlt hét évben mindössze ötezer forinttal emelkedett az Mfor.hu számításai szerint. Így tavaly az ágazat dolgozói átlagosan valamivel több mint 88 ezer forintot vihettek haza, ám az infláció miatt 2017-ben a szociális dolgozók bére jóval kevesebbet ért, mint 2010-ben.

Wifi-pontok

Pár nap alatt közel kétszáz település regisztrált az ingyenes közterületi wifi-pontok létesítését támogató uniós programra – írja a Világgazdaság. A települések közösségi wifi-hálózatának kiépítését európai szinten 120 millió eurónyi uniós forrás segíti. A magyar érdeklődők köre széles, fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak. A két legaktívabb megye Baranya és Pest, a jelentkezők mintegy harmada ebből a két térségből kerül ki.

Spotify

Tőzsdére lépett az egyik legnagyobb zenestreamelő szolgáltatás, a Spotify. A svéd cég a New York-i tőzsdén jelent meg, de új részvényeket nem bocsátottak ki, csak az eddig létezőkkel tették lehetővé a kereskedést. A cég értékét húszmilliárd dollárra becsülik, és világszerte 71 millió felhasználója van. A Spotify a bevétele felét fizeti licencdíjként. A cég vezetője szerint a következő időszakban zene mellett hangjátékokat, hangoskönyveket is elkezdenek majd kínálni, illetve a felhasználóknak lehetővé teszik a saját tartalom terjesztését is.

Intel

Mélyrepülésbe kezdtek az amerikai Intel csipgyártó részvényei, miután az Apple bejelentette, hogy 2020-tól nem Intel csipeket használnak a Macintosh számítógépekben. Az Intelnek azért jön rosszul a váltás, mert a hagyományos PC-k piaca évek óta zsugorodik, miközben Macből egyre többet adnak el.

BUX

Pluszban zárt a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, több mint másfél százalékos emelkedéssel, 37 867 ponton fejezte be a keddi kereskedést.

Deviza

Tartotta magát a forint, az eurót a 312-es szint alatt jegyezték, a svájci frankot 265, a dollárt 254 forintért adták tőzsdezáráskor a bankközi kereskedelemben.