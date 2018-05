Hazánk kevesebb mint egy százalékot adott az uniós GDP-hez

Magyarország kevesebb mint egy százalékkal járult hozzá tavaly az Európai Unió GDP-jéhez - ezt az EU statisztikai hivatala számolta ki. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy a régiónkban még Csehország és Románia is előttünk végzett. Magyarország hiába kapott Brüsszeltől a 2004-es csatlakozás óta több tízezer milliárdnyi uniós forrást, a magyar gazdaság egy ideje már stagnál, a korrupciós listán viszont az élen áll.

Egy brüsszeli jelentés szerint Magyarországnak még sohasem volt olyan korrupt kormánya, mint most. Az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottsága kínos bírálatokat fogalmazott meg a magyarországi korrupciós helyzet kapcsán, ebben többek között a hatalmas méretű korrupció és az uniós források túlárazott, átláthatatlan felhasználását is említik. Az uniós pénzek lenyúlása miatt saját pártszövetségesei is elfordulnak Orbánéktól.

A teljes riport: