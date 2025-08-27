Hazánk a magyar gazdák mellett áll: Tiltjuk az ukrán agrártermékek behozatalát, Brüsszel és Kijev paktuma ellen küzdünk

Megosztás itt:

Miközben az EU-s szabályokat megkerülő ukrán export fenyegeti a magyar termelők megélhetését, a kormány szigorú ellenőrzés mellett csak a tranzitot engedélyezi. Orbán Viktor és a kabinet továbbra is a magyar vidék érdekeit helyezi előtérbe, megvédve gazdáinkat a tisztességtelen versenytől és az EU-Mercosur megállapodás veszélyeitől.

A közlemény szerint Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri - jelentette ki a közlemény szerint Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát, Ukrajna miniszterelnök-helyettesét. Magyarország a magyar gazdák érdekeinek és piacainak védelme érdekében továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Az országon átmenő tranzitot azonban szigorú ellenőrzés mellett továbbra is engedélyezi - tette hozzá.

A találkozón a tárcavezető arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás és az aszály nemcsak Magyarországon, hanem északkeleti szomszédunknak is komoly kihívást okoz, az előzetes becslések szerint azonban jobb termésre lehet számítani mind Magyarországon, mind pedig Ukrajnában. Őszi búzából 5,5 tonnát meghaladó a hazai termésátlag és 5,4 millió tonnát arattak le a termelők. A háború miatt drágábbak az energiahordozók és az inputanyagok, a terményárak pedig alacsonyak, ami miatt komoly kihívásokkal kell a gazdáknak megküzdeniük.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel és Kijev paktuma szerint az ukrán termékek mezőgazdasági exportja a háború előtti szint négy-ötszörösére emelkedhet, ami tönkreteszi a magyar gazdákat és az európai agráriumot. Az ukrán termelőknek nem kell teljesíteniük a nagyon szigorú EU-s állat- és növény-egészségügyi előírásokat sem. Így az uniós termelők jelentős versenyhátrányba kerülnek, elveszítik piacaikat és megélhetésüket, amit nem lehet megengedni - hangsúlyozta.

A megbeszélésen szóba került az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás, ami jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A megegyezés megkötését jelen formájában Magyarország nem támogatja, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára. Nagy István leszögezte, a kormány számára mindig a magyar gazdák érdeke az első, ezért minden lehetséges eszközzel meg fogják védeni a megélhetésüket - tájékoztatott az Agrárminisztérium.

Forrás: MTI

Fotó: Canva