Háromnapos sztrájk kezdődik Belgiumban

2025. november 24., hétfő 06:48 | MTI
sztrájk Belgium közlekedés fennakadások

Hétfőn kezdődik a legnagyobb belgiumi szakszervezetek által a kormány megszorító csomagja ellen szervezett háromnapos sztrájk, amely jelentős zavarokat okozhat a vasúti és tömegközlekedésben, a közszolgáltatásokban, valamint a légi közlekedésben.

  • Háromnapos sztrájk kezdődik Belgiumban

A belga állami vasúttársaság, az SNCB vasárnap estétől csökkentett szolgáltatásokat nyújt, hétfőn várhatóan minden második vonat közlekedik. A belga hírügynökség szerint

a sztrájk különösen a csúcsforgalmi vonatokat érinti, és a fennakadások szerdáig érezhetőek lesznek a közlekedésben.

Kedden a közszolgáltatásokban dolgozók sztrájkolnak. A munkabeszüntetés várhatóan érinti az iskolákat, a napköziket, a postát, a hulladékgyűjtést, az egészségügyi ellátást is.

A legnagyobb fennakadásokra szerdán lehet számítani, amikor a magánszektorból is számos vállalat munkavállalói csatlakoznak a sztrájkhoz.

A két legnagyobb belga repülőtér, Brüsszel és Charleroi szerdán nem indít járatokat - jelentették be a repülőterek. Hozzátették, hogy a biztonsági és földi személyzet sztrájkja az érkező járatokat is érintheti.

A belga koalíciós kormány átfogó megszorító intézkedéseket jelentett be azzal a céllal, hogy 2030-ig 10 milliárd eurót takarítson meg. Belgiumnak, az egyik legeladósodottabb EU-tagországnak több milliárd eurót kell megtakarítania, hogy megfeleljen az Európai Unió adósság- és hiány szabályainak.

Októberben körülbelül 100 ezren vettek részt Brüsszelben a tervezett megszorító intézkedések elleni tüntetésen.

Fotó: Shutterstock

 

