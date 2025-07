Három és fél milliárd forinttal támogatja a kormány az egyik gyógyszergyártó céget + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: ""A magyar export teljesítmény is folyamatosan és dinamikusan bővül,ma Magyarország a 19. legnagyobb gyógyszerexportőr a világon, ami önmagában is nagy szó, pláne úgy, hogy ha ezt párhuzamba állítjuk azzal, hogy lakosságszám tekintetében a 95. vagyunk. Ebben azt hiszem, hogy némi szerepe lehetett annak is, hogy az elmúlt 10 esztendőben ez már a 34. nagy gyógyszeripari beruházás, amelynek létrehozásához a kormány pénzügyi támogatással járul hozzá."