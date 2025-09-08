Hankó Balázs: Magyarország szakképzési erőcentrummá vált

Hankó Balázs kiemelte, hogy a magyar csapatok a korábbi EuroSkills-versenyeken is kiválóan szerepeltek, és mindig esélyesként indulnak, ha szakképzésben kell bizonyítani.
Az idei megmérettetésen Magyarország mind a hagyományos, mind a legújabb szakmákban képviselteti magát az épületasztalostól kezdve a szépségápoláson és a szakácson át a robotikáig vagy a szoftverfejlesztésig - tette hozzá.
Az idei EuroSkills Dániában várja a versenyzőket a kontinens 32 államából. Magyarország 27 versenyzőt küld a szombatig tartó nemzetközi eseményre.
Forrás: MTI
Fotó: MTI