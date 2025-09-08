Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Hankó Balázs: Magyarország szakképzési erőcentrummá vált

2025. szeptember 08., hétfő 10:59 | MTI

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően, Magyarország szakképzési erőcentrummá vált - mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn Budapesten, a fiatal szakmunkások Európa-bajnokságára utazó versenyzők búcsúztatásán.

  • Hankó Balázs: Magyarország szakképzési erőcentrummá vált

Hankó Balázs kiemelte, hogy a magyar csapatok a korábbi EuroSkills-versenyeken is kiválóan szerepeltek, és mindig esélyesként indulnak, ha szakképzésben kell bizonyítani.

Az idei megmérettetésen Magyarország mind a hagyományos, mind a legújabb szakmákban képviselteti magát az épületasztalostól kezdve a szépségápoláson és a szakácson át a robotikáig vagy a szoftverfejlesztésig - tette hozzá.

Az idei EuroSkills Dániában várja a versenyzőket a kontinens 32 államából. Magyarország 27 versenyzőt küld a szombatig tartó nemzetközi eseményre.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Extrém jókívánság érkezett a sztárséftől

Tizenhat év után ismét élő koncertet ad Budapesten a kétezres évek egyik legfontosabb elektronikus zenei bandája

Nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: fontos figyelmeztetés jött

Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

Dubraviczky Attila: Harm Osmers befolyásolta az eredmény alakulását

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

További híreink

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
4
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
5
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
6
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
9
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó
10
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!