Hankó Balázs: Hazánk egyik legfontosabb célja az energiaszuverenitás kivívása + videó

Megosztás itt:

A kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta, Magyarország az elmúlt években 1066 milliárd forintot fordított fejlesztésekre, és a fejlesztések ösztönzésére. Hankó Balázs hozzátette: A kormány a jövőben sem szakít az innováció támogatásával, ezért indították el a Jedlik Ányos Energetikai-programot is.

A tárcavezető kiemelte: Az uniós innovációs források 90%-a a nyugati államokhoz jut, ezért is van szükség nemzeti érdeket biztosító innovációs stratégiára.

Hankó Balázs elmondta: a Jedlik Ányos programra eddig összesen 390 milliárd forintot fordítottak. Három program már folyamatban van, de az új bejelentés adhat igazán nagy lendületet az innovációnak.