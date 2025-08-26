Keresés

Hankó Balázs: Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar

2025. augusztus 26., kedd 11:40 | MTI

Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy "B terv", hanem maga a hivatás és kiteljesedés - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter keddi sajtótájékoztatóján, Egerben.

  • Hankó Balázs: Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar

Hankó Balázs elmondta: 44 ezer fiatal számára indul jövő héttől a szakképzés, mely Európa ezüstérmese és az OECD tagállamok bronzérmese, és amelyet a világon is a legjobb tíz között tartanak számon. Köszönhető mindez annak, hogy az elmúlt években megújult a magyar szakképzés, melyet mára motivált oktatók és diákok, valamint fejlődő infrastruktúra jellemez - tette hozzá.

Emlékeztetett: az oktatók bére 2020 óta két és félszeresére emelkedett a szakképzésben, így 24 ezer oktató ma már legalább 705 ezer forintos bruttó jövedelemre számíthat, ám a "derékhad" 900 ezer, sőt 1 millió forintos bért is elérhet - húzta alá.

Ezzel párhuzamosan a diákokat olyan ösztöndíjrendszer segíti, mely nem csupán a munka szeretetét és becsületét adja vissza, de jövedelmet is teremt, hiszen a kezdő ösztöndíjak összege 8-59 ezer forint, míg a duális képzésben dolgozók nettó 168 ezer forintot vihetnek haza - sorolta. A szakmai vizsga megszerzése után pedig 300 ezer forintos szakmakezdési ösztöndíjra is jogosultak a fiatalok: utóbbiból idén nyáron több mint 30 ezer diáknak 9,5 milliárd forintot biztosított a kormány - jelezte.

A tárcavezető felhívta a figyelmet a munkáshitelre is, mely ugyancsak a szakképzett fiatalok életkezdését segíti, ezt eddig 25 ezren igényelték.

Tájékoztatása szerint jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, és a következő években a szakképzési fejlesztési programban további hasonló összeget fordít a kormány a képzőhelyek és a szakképzési centrumok megújítására. Ágazati tudásközpontokból országszerte öt épül egyetemi és vállalati együttműködésben, 20 milliárd forintot meghaladó értékben - jegyezte meg Hankó Balázs.

A miniszter kiemelte: az új tanévben a szakképzésben részt vevők számára is biztosítják az ingyen tankönyveket. Magyarországon, így összesen 1,2 millió diák 13 millió tankönyvhöz jut térítésmentesen, ebből a szakképzésben tanulók nagyjából 220 ezren vannak - mondta.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

