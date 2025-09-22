Keresés

Hankó Balázs: A Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében

2025. szeptember 22., hétfő 09:21 | MTI
Hankó Balázs Pannónia Ösztöndíjprogram kulturális és innovációs miniszter tudásverseny

A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Pannónia Ösztöndíjprogrammal.

  • Hankó Balázs: A Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében

Hankó Balázs az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: "nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete" azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus-programból, hiszen a Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében, így elmondható, hogy a várakozást felülmúlóan sikeres volt a program indulása.

A miniszter elmondta, a Pannónia-program első évében 8115-en vettek részt és tanultak, oktattak, kutattak a világ minden táján, köztük a legjobb egyetemeken. Az Amerikai Egyesült Államokba 181 ösztöndíjas jutott el, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118 - ismertette.

A magyar fiatalok sikere érdekében kellenek a nemzetközi élvonalba magyar egyetemek - emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve: eddig 4042 egyetemközi szerződést kötöttek a magyar felsőoktatási intézmények.

2030-ra igenis lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között, és számos magyar intézmény lesz Európa száz legjobb egyeteme között - emelte ki.

A tárcavezető kitért arra, azt szeretnék, ha az egyetemeknek szoros kapcsolatuk lenne az adott térség gazdasági szereplőivel. Ebben is sikeresek az egyetemek, nőtt a "térségi vonzóképességük" - tette hozzá.

Tóth Petra, a Pannónia Ösztöndíjprogram nagykövete a műsorban elmondta, az ösztöndíj fedezte a külföldön tartózkodás összes költségét. A program rugalmas, hiszen egy naptól akár egy évig is igénybe vehető az adott támogatás - tette hozzá.

Hankó Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, a Pannónia Ösztöndíjprogram folytatására tízmilliárd forint áll rendelkezésre.

Beszámolt arról, hogy az Európai Unió Bírósága két és fél év után kezdte tárgyalni azon egyetemek ügyét, amelyek perre mentek az Erasmus-programból való kizárásuk miatt.

Az egyetemek nyilatkozatai szerint "a bíróság komoly kérdéseket tett fel az Európai Bizottságnak, hogy milyen jogalapon tette azt, amit tett" - mondta a tárcavezető.

A Pannónia-program sikere azt mutatja, hogy "ha egy kicsit megpiszkálnak minket, akkor egy huszárcsellel csak azért is megmutatjuk, hogy jobbat csinálunk" - fogalmazott Hankó Balázs.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.

Kapcsolódó tartalmak

Erősödött a forint árfolyama

Erősödött a forint árfolyama

 Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
