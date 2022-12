Hamarosan új autópályák építése is napirendre kerülhet

Megosztás itt:

- A mobilitásnak, egyik helyről a másik helyre való eljutásnak, vagy a társadalmi mobilitásnak, a fölzárkózásnak, hogy az emberek a tehetségüknek, szorgalmuknak megfelelően boldoguljanak, óriási jelentősége van

- mondta az építési és közlekedési miniszter, miután befejezték a 31-es számú főút Maglódot és Szentmártonkátát övező szakaszának felújítását. Lázár János hangsúlyozta, a gazdasági fellendülés további folytatása érdekében a vidéki úthálózat fejlesztésére van szükség.

A 31-es számú főútvonal 18 milliárdos fejlesztése mellett további útépítéseket tervez a kormány. A közeljövőben tervben van az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítése, hosszútávon pedig az M5-ös Kecskemétig vezető szakaszát is hatsávosra bővíthetik. Ezen kívül további autópályák építését is tervezi a kormány: jövőre az M4-es és M49-es autópálya kerül napirendre, de az M9-es továbbépítését is fontolgatják.

A debreceni térség gazdasági potenciáljának jobb kiaknázása miatt pedig kulcskérdés a város elérhetősége, ezért a 47-es út négysávosra bővítését szintén tervezik. Folytatnák az M0-ás autóút fejlesztését is egészen a 10-es útig, és tervek vannak a Budakalászt érintő északi „fél-elkerülő" megépítésére is. Lázár János hangsúlyozta mindezek EU-s források bevonásával történhetnek meg, a kormány pedig 2024-től tud forrást biztosítani az úthálózat bővítésére.