Hamarosan indulnak a hátrányos helyzetűeket segítő Esélyműhelyek

Sztojka Attila a Somogy vármegyei városban a témában tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a felhívásokra Magyarország négy legkevésbé fejlett régiójában működő mikro- kis- és középvállalkozások, nonprofit, valamint önkormányzati tulajdonú társaságok jelentkezhetnek.

Az első pályázat a humán fejlesztést segíti, a nyertesek bértámogatáshoz, képzési költség finanszírozásához és a sikeresen vizsgázók akár a garantált bérminimum száz százalékát, azaz bruttó 348 ezer forintot is elérő sikerdíjának kifizetéséhez igényelhetnek forrást, a második pályázat az infrastrukturális beruházásokat, azon belül műhelyek, üzlethelyiségek kialakítását, a meglévők bővítését, felújítását, karbantartását, gépek, anyagok és egyebek mellett szállítási eszközök beszerzését teszi lehetővé - sorolta.

Az államtitkár jelezte, a száz százalékos intenzitású, európai uniós forrásból biztosított támogatás felhasználóival szemben feltétel, hogy legalább három ember "foglalkoztatásba ágyazott képzését", valamint egy éven túli foglalkoztatását is vállalják, ennek eredményként a program végéig, 2029-ig 150 Esélyműhely és 450 új munkahely jöhet létre Magyarországon.

Forrás: MTI

Fotó: MTI