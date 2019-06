Hamarosan autópálya vezet Hévízre is

Az őshazájukból kiszakadó jászok példát mutatnak napjainkban is „megmaradásból” minden európai nemzeti közösségnek - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 25. Jász világtalálkozón. A 2020-as költségvetésben minden eddigi rekordot megdönt a biztonságra fordítható összeg. A honvédelmi költségvetés 103 milliárd forinttal, mintegy 20 százalékkal nő az ez évihez képest – jelentette ki Németh Szilárd parlamenti államtitkár. A Fidesz azt szeretné, ha a Néppárt jobboldalra lenne nyitott az Európai Parlamentben és következetes kereszténydemokrata politikát követne – mondta Hidvéghi Balázs a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz-KDNP EP-képviselőjelöltje közölte: a megalakuló néppárti frakcióban a Fidesz képviselői a harmadik legerősebb csoportot alkotják, ezért is tartanak igényt meghatározó bizottsági posztokra az EP-ben. Sok területen sokféle érdek ütközik az Európai Bizottság új elnökének kiválasztásánál - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Brüsszel még mindig tízezreknek osztogatja a migránskártyákat - mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője. Csaknem hetvenezerre nőtt azoknak a bevándorlóknak a száma, akik idén Görögországban bekerültek az ENSZ és az Európai Unió közös migránskártyaprogramjába - tudta meg a Magyar Nemzet. Újabb Facebook bejegyzés került elő a Momentum főpolgármester-jelöltjétől - Kerpel-Fronius Gábor droidoknak nevezte a Fidesz szavazóit. Szerencsétlen megfogalmazásnak nevezte Kerpel-Fronius Gábor droidozását az LMP országgyűlési képviselője. Ungár Péter szerint egy ellenzéki politikusnak nem az a dolga, hogy a Fidesz szavazóit minősítse. Kálmán Olgának egy nap alatt összegyűlt a főpolgármester-jelölti előválasztáson induláshoz szükséges 2000 aláírás – közölte a Demokratikus Koalíció. Éjszaka ellopták a zuglói polgármesteri hivatal homlokzatára kitűzött Pride szivárványos zászlóját. A történtek miatt Karácsony Gergely polgármester feljelentést tesz. Már csak valamivel több mint két hetük van a május 26-i EP-választáson indult pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány alatt a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Június 26-ig még pótolhatók a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél, biztosítóknál - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. Katolikus papokat és diakónusokat szentelnek a hétvégén és a következő hetekben országszerte, 35 pappal és 18 diakónussal gazdagodik a Magyar Katolikus Egyház. Politikai nyilatkozatban kezdeményezi a Mi Hazánk, hogy a magyar Országgyűlés ítélje el az úzvölgyi román agressziót - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. A Párbeszéd szolidaritást vállal minden olyan erdélyi magyarral, akiben félelmet keltett a román szélsőségesek úzvölgyi támadása. Mindaz, ami az úzvölgyi katonatemetőben történt, kegyeletsértő, törvénysértő, nemzetközi megállapodást sértő és mélységesen erkölcstelen is volt - mondta Áder János köztársasági elnök Csíksomlyón. Viorica Dancila miniszterelnök Románia állami jelképeinek tiszteletben tartását követeli, és felelős magatartásra int mindenkit az úzvölgyi katonatemető ügyében, ugyanakkor felvetette, hogy a sírkertet a bukaresti védelmi minisztérium kezelésébe adják. A pünkösd előtti várakozás hangulatában gyülekeztek a hagyományos búcsúra érkező zarándokok Csíksomlyón. Az idei csíksomlyói búcsú eltér a korábbiaktól - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, utalva arra, hogy a kegyhelyet egy héttel ezelőtt felkereste Ferenc pápa, és misét mutatott be. Három vezetőjének egyéni képviselőjelöltekként való indításáról döntött az előrehozott ukrán parlamenti választásokon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Csehországban az utcai tüntetések nem fognak kormányváltáshoz vezetni - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az őrizetbe vett orosz tényfeltáró újságíró, Ivan Golunov szabadon engedésére szólította fel a hatóságokat Harlem Désir, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet sajtószabadság-ügyi képviselője. Golunovot jelentős mennyiségű kábítószer eladásának kísérletével vád alá helyezték - közölte ügyvédje, pártolói szerint a bűnjeleket a tudta nélkül helyezték el nála. A moszkvai rendőr-főkapitányság közölte, hogy az újságírót kórházba kellett szállítani. Az Iránnal kapcsolatos konfliktus Irakot érintő lehetséges következményeire figyelmeztetett Heiko Maas német külügyminiszter Bagdadban, négynapos közel-keleti útjának első állomásán. Több amerikai nagykövetség nem kapta meg idén az engedélyt minisztériumától arra, hogy a korábbi szokásoknak megfelelően az LMBT büszkeség hónapjának idejére felvonják a szivárványszínű zászlót. Az Egyesült Államok és Mexikó megállapodott a migráció megfékezéséről, ezért a hétfőtől kilátásba helyezett vámok bevezetését az Egyesült Államok felfüggeszti - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Venezuela újra megnyitotta kolumbiai határát az ország nyugati részén, Táchira államban - jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök. Tizenketten megsérültek, miután tornádó emelt meg, majd csapott földhöz egy sörsátort Németország nyugati részén. Mintegy huszonnyolcezer háztartás maradt áram nélkül Franciaország nyugati partvidékén, ahol tegnap a Miguel nevű szélvihar tombolt. A szlovák vízügyi szervezet hajnalban végrehajtott vízvisszatartási intézkedése eredményeként a vízszintcsökkenés várhatóan az esti órákban éri el Budapestet – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Összeütközött két kamion és három gépkocsi Siófok közelében a 7-es számú főúton, a karambolnak több sérültje van - közölte a rendőrség. Nagy eséllyel csak az ünnepek után kezdődhet meg a Hableány roncsának kiemelése a Dunából - mondta Jasenszky Nándor, a TEK osztályvezetője. Továbbra sem tett feltáró jellegű vallomást a múlt heti dunai hajóbaleset körülményeiről a meggyanúsított ukrán hajóskapitány - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nagy kárt okozó csalás, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egy nemzetközi bűnszervezet tagjai ellen, akik hamis befektetési ígéretekkel Franciaországban csapták be áldozataikat. Meghalt egy motoros, amikor autóval ütközött a 77-es úton Tótvázsonynál. A motort egy belga férfi vezette. Leégett egy 1500 négyzetméteres asztalosüzem a Pest megyei Pomázon. Senki nem sérült meg. Babos Tímea és Kristina Mladenovics döntőbe jutott a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Balázs Attila bejutott a döntőbe a csehországi Prostejovban zajló salakpályás férfi tenisztornán. A magyar női vízilabda-válogatott az 5-8. helyért folytathatja szereplését a világliga szuperdöntőjében, miután a negyeddöntőben 12:10-re kikapott az Európa-bajnok holland csapattól. Elsőként a Szombathely jutott a férfi kosárlabda NB I fináléjába, miután az elődöntő harmadik mérkőzésén is legyőzte a Szolnokot. A Puskás Aréna nyitómérkőzésén Uruguayt fogadja a magyar labdarúgó-válogatott november 15-én.