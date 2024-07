Hajthatatlanok a kereskedők, csütörtökön is emelik az üzemanyagok árát

Az aktuális átlagár a 95-ös benzin esetében 616 forint, míg a gázolajnál 627 forint. A Világgazdaság tapasztalata szerint azonban a jellemző árak 610 és 620 forint körül alakulnak. A Holtankoljak.hu szerint ráadásul az üzemanyagárak akár egy napon belül többször is módosulhatnak, ami értelemszerűen az átlagárat is folyamatosan mozgatja.

