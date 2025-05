Ha Berlin tüsszent, Győr is köhög? – Így hat a német politika a magyar iparra

Megosztás itt:

Elemzőt kérdeztünk arról, hogy Magyarország gazdaságának miért kulcsfontosságú a németeknél a politikai stabilitás és az átlátható szabályozás. A gazdaság stabil növekedéséhez elengedhetetlen a kiszámíthatóság – mondta a Világgazdaságnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A közgazdászt Friedrich Merz második körben történt német kancellárrá választása után kérdeztük arról, milyen hatásai lehetnek annak, ha egy fontos kereskedelmi partnerországunkban bizonytalan a politikai helyzet.

Ha egy országban gyakran tartanak előrehozott választásokat, vagy ha a politikai helyzet ingadozó, az mind a hazai, mind a nemzetközi befektetőket elriaszthatja – hangsúlyozta az igazgató. A gazdasági döntéshozók – legyenek azok helyi vagy külföldi befektetők – nem tudják, hogy milyen gazdaságpolitikai irányvonalat képvisel az új kormány. Mint mondta, ilyenkor

az adóemelések,

adócsökkentések,

szabályváltozások

mind olyan tényezők, amelyek döntően befolyásolják a vállalkozások döntéseit. Amikor ilyen bizonytalanság van, az üzleti szektor általában kivár, elhalasztja a beruházásokat, ami késlelteti az új munkahelyek létrejöttét és a vállalatok növekedését.

A politikai bizonytalanság gazdasági hatása Magyarországra

Pásztor Szabolcs szerint Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy figyelemmel kísérjük a német politikai helyzetet. A németek fontos kereskedelmi partnereink, és mivel számos német vállalat működik Magyarországon – például az olyan prémiumautó-gyártók, mint az Audi és a Mercedes –, a német gazdasági döntések közvetlen hatással lehetnek a magyar gazdaságra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a politikai bizonytalanság nemcsak Németországban, hanem Magyarországon is kihatással van a beruházási döntésekre.

Ha egy német cég a politikai helyzet miatt elhalaszt egy fejlesztést, az a magyar gazdaságban is megmutatkozik, hiszen sok helyi munkahely és gazdasági folyamat függ a német cégek beruházásaitól.

Ezek lehetnek az új német kormány gazdaságösztönző csomagjai

Ha az első botrányok után a politikai helyzet stabilizálódik, és létrejön az új német kormány, akkor az új kormányzati intézkedések, ösztönzőcsomagok, gazdaságélénkítő intézkedések is ertős hatással lehetnek a vállalkozások működésére. Pásztor Szabolcs kiemelte, hogy bár közvetlen politikai kapcsolataik nincsenek, a közgazdászok és elemzők számára fontos, hogy milyen irányba mozdul el a gazdaságpolitika. Az új német kormány gazdaságélénkítő programjai, mint a vállalkozások számára kínált ösztönzők, beruházásokat vonzhatnak, amelyek előnyös hatással lehetnek a magyar gazdaságra is, hiszen

a két ország közötti gazdasági kapcsolatok erősek, és a német gazdaságélénkítő intézkedések Magyarországra is begyűrűzhetnek. A politikai stabilitás, a kiszámítható gazdasági szabályok és a stabil intézmények tehát nemcsak a német, hanem a magyar gazdaság számára is elengedhetetlenek a hosszú távú növekedéshez. A gazdaság bővülése szoros összefüggésben áll a politikai stabilitással és a bizalommal, amelyet a politikai döntéshozók a vállalkozások és befektetők iránt tanúsítanak.

