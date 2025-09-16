Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 16. Kedd Edit napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Gyorsulni fog a magyar bérdinamika

2025. szeptember 16., kedd 16:11 | Világgazdaság
bérkiáramlás bérdinamika állami szféra béremelései

Egyelőre rácáfol az elemzői várakozásokra a magyar bérdinamika, amely júliusban némileg lassult, de így is meghaladja a korábbi hónapok szintjét.

  • Gyorsulni fog a magyar bérdinamika

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Noha lassult a bérkiáramlás júliusban, továbbra is erőteljes bérdinamika jellemző a magyar gazdaságban, ami egyelőre rácáfol az elemzői várakozásokra – ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggelt közölt adataiból. Ahogy beszámoltunk róla, a nyár közepén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. Ezzel a bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset pedig 9,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Júniusban még közel 10 százalékos bérnövekedést regisztrált a KSH, ám lehet, hogy hamarosan egy év kitérő után visszatér a két számjegyű tartományba.

„Az év hetedik hónapjában a költségvetési szférában emelkedett gyorsabb ütemben az átlagbér értéke, 10,0 százalékkal. Sőt, itt a medián kereset is nagyobb mértékben, 12,2 százalékkal nőtt, amely jelzi, hogy az alacsonyabb keresetűek körében volt a nagyobb bérfejlesztés” – értékelte az adatokat Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központjának vezető elemzője, aki kiemelte, hogy a költségvetési szférához tartozók esetében a bérdinamikát az oktatás és a közigazgatás ágazat húzta, mindkét területen két számjegyű bérnövekedést regisztrált a KSH.

Az utóbbi ágazat járult hozzá a béremelkedés ütemének gyorsulásához, köszönhetően a 30 ezer fő alatti települések önkormányzati dolgozóit érintő, 15 százalékos, júliusi béremelésnek. Bár a vállalkozások körében júniushoz képest némiképp lassult a béremelkedési ütem, azonban a 8,7 százalékos bővülés ezzel együtt is megfelel a megelőző hónapok átlagának. A mediánbér a vállalkozások esetében is érdemben gyorsabb ütemben, 9,7 százalékkal nőtt, ami ugyancsak azt jelzi, hogy mérséklődhetett a bérolló a gazdaságban.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Szólások és közmondások kvíz: csak a legélesebb elmék töltik ki hibátlanul

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Ennek az édességnek a fogyasztásába halnak bele a legtöbben

Meghökkentő liverpooli vélemény Szoboszlai és Florian Wirtz kapcsolatáról

Így lett a Szívek szállodája tinilányából felnőtt nő − Alexis Bledel 44 éves lett: GALÉRIA

Minden sarkon rendőr fog állni, országszerte

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Vaj helyett ezt tedd az almás pitébe, sokkal omlósabb lesz így a tészta

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

További híreink

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Hortay Olivér: A nyugati országok képmutató módon csak papíron váltak le az orosz energiahordozókról

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására
2
Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó
3
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó
4
Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó
5
„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz
6
Készültségben van a dróntámadás miatt Lengyelország
7
Ausztria érdekeit sérti Paks II, ezért támadják folyamatosan
8
Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó
9
Új állomásához érkezett a Trump által tető alá hozott ukrán ritkaföldfém üzlet
10
Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Legfrissebb híreink

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

Szuper hír a nyugdíjasoknak: már egymillióan kapták meg az utalványt

 Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar vétó a tejiparban: így akadályozta meg a kormány a felvásárlást

Magyar vétó a tejiparban: így akadályozta meg a kormány a felvásárlást

 Brutális magyar vétóval élt a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután a külföldi befektető felvásárolta volna az egyik legnagyobb magyar tejfeldolgozó céget, az Alföldi Tej Kft.-t. A kormány azonnali tiltása megakadályozta, hogy a görög tulajdonú Olympos tejipari vállalatcsoport szerezze meg a magyar cég 100 százalékos üzletrészét, ami komoly vihart kavart az élelmiszeriparban.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!