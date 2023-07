Gyors csökkenés, még az idén elérhetjük az egyszámjegyű inflációt

Megosztás itt:

Lassan egy hónapja lépett működésbe a kormány és a Gazdasági Versenyhivatal által működtetett online árfigyelő rendszer. Ennek segítségével pedig a vásárlók könnyedén tudnak tájékozódni arról, hogy a keresett termék éppen hol található meg a legolcsóbb áron, így sokan már céltudatosan keresik fel az üzleteket.

A kormány emellett nyár közepén a kötelező akciózást is bevezette a kiskereskedelmi üzletekben. Így a vásárlók mintegy 20 termékkategóriában számíthatnak 10% -os árcsökkenésre.

Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően pedig a legfrissebb adatok azt mutatják: gyorsan csökken az infláció. A boltokban már érezhető, hogy nem drágulnak bizonyos termékek, sőt vannak amik olcsóbbak lettek mint az elmúlt hetekben.

Szerdán pedig ismét ülésezett a kormány. Orbán Viktor arról tájékoztatta a kormánytagokat, hogy a gazdaság terén jelenleg az infláció további letörése a legfontosabb feladat. Éppen ezért újabb intézkedésekről döntöttek.

Augusztus 1-től így a kötelező akciók mértékét 10-ről 15 százalékra emelik az áruházakban, amelyeket kiterjesztenek az árstop alól kivont termékekre is. A csökkenő árak mellett pedig az is segíti majd a családokat, hogy a következő hónaptól a hideg élelmiszerre is felhasználhatóak lesznek a SZÉP-kártyák.