Győri Audi: „elkezdődött valami”, de még nincs megállapodás

Közeledtek az álláspontok az Audi győri gyárában a szakszervezetek és a gyár vezetői között, de azt még nem lehet tudni, hogy mikor lesz megállapodás – ezt a szakszervezet egyik vezetője mondta. Szimacsek Tibor szerint az általuk követelt teljes bértömegből hajlandóak engedni, azonban várják a vállalat közeledését is. A leállás német és szlovák gyárak termelését is érinti.

Kürtökkel, dobokkal csaptak zajt, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az Audi győri dolgozói. A múlt csütörtök óta tartó sztrájkban 4-5 ezer munkás vesz részt, azóta teljesen leállt a termelés a motor- és a járműgyárban. Követéseik között többek 18 százalékos, de legalább 75 ezer forintos béremelés, egy hónapban egy teljes szabad hétvége, a választható béren kívüli juttatás keretösszegének 787 ezer forintra emelése szerepel. Az Audi viszont két év alatt húsz százalékos béremelést javasolt. A szakszervezet elnökségi tagja kedden azt mondta: az álláspontok hosszú idő után közeledtek egymáshoz, az általuk követelt teljes bértömegből hajlandóak már 10 százalékot engedni, azonban várják a vállalat közeledését is.

„Már november óta hiányzik a tárgyalásokból a konstruktivitás. A munkáltató a konstruktivitást a darabszámban próbálja ezt megmutatni, minél több ajánlatot adni. Most, az utóbbi napokban talán elkezdődött valami, bizakodhatunk. Minél előbb szeretnénk mi is lezárni, hisz a munkatársaink nem végzik el azt az áldozatos munkát most, amiért őket meg kéne most fizetni. Nem akarunk kárt okozni, sose volt célunk ez, minél előbb szeretnénk megállapodni” – nyilatkozta Szimacsek Tibor, az AHFSZ elnökségi tagja.

A cég német központi üzemében hétfőn leállt a termelés, mert nem kapták meg Győrből a motorokat. Egy német elemző szerint hosszú távon ez érzékenyen érintheti a céget. „Ezen a héten 10 ezer autó hiányzik. Ennyit mondott az Audi, és ezt mi is megerősíthetjük. Az Audi durván 2 millió autót gyárt évente, a 10 ezer úgy fél százalékot jelent. Ezt elég könnyen lehet pótolni néhány extra műszakkal. De ha 1-2 hétről lesz szó, akkor az 30-40 ezer autót jelent, és az már elég fájdalmas. Ezt a kiesést már nem lesz olyan egyszerű pótolni” – mondta Jürgen Pieper elemző.

„A német autóipari szakszervezetek óriási nyomást gyakorolnak a gyártókra.”

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a német szakszervezetek épp azért küzdenek, hogy az autógyártás visszakerüljön Németországba, így a munkabeszüntetés még jól is jöhet nekik. Parragh László a Hír TV-nek azt mondta: Magyarország nemzetközi megítélésének árt a sztrájk.

„A magyar gazdaságnak van egy rendkívül jó híre a világban, és a befektetők úgy gondolják, hogy hozzánk érdemes jönni, mert megbízhatóak vagyunk, korrektek vagyunk és hatékonyak vagyunk. Ezt aláássa, ez a folyamat, ami most Győrben zajlik. Majdhogynem közömbös, hogy milyen gyártóhoz kötődik, és azt gondolom, hogy az egész országra nézve káros, hiszen Magyarországban az elmúlt években jelentősen nőtt a nemzeti jövedelem, nőttek a bérek, nőtt a fogyasztás, minden mutatónk pozitív irányba megy. Egy ilyen akció – ha úgy tetszik –, az mindenképpen megzavarhatja ezt a folyamatot” – fogalmazott Parragh László, az iparkamara elnöke.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az Audi ügye nem kormányzati kérdés. „Reméljük, hogy egy olyan megállapodás jön majd létre, amely a győri, Győr környéki dolgozók számára is megfelelő lesz, létre tud jönni a megállapodás az Audi magyarországi vezetése és a Audi győri munkavállalói között. Ebben a folyamatban a kormánynak nincsen szerepe” – húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.

Azt egyelőre nem tudni, hogy meddig tart még a munkabeszüntetés. De ha megállapodásra jut a szakszervezet a gyár vezetőivel, akkor a dolgozók a kiesett darabszámot pótolni fogják, erre törvény is kötelezi őket.