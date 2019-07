Gyengült a Netflix árfolyama a csalódást keltő gyorsjelentésre

Akár új fejezet is kezdődhet az Európai Bizottság politikájában Ursula von der Leyen megválasztásával - jelentette ki a kormánypártok EP-képviselőcsoportjának delegációvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Deutsch Tamás a német politikus eddigi megszólalásairól szólva reményét fejezte ki, hogy józanabb és kiegyensúlyozottabb lesz a brüsszeli testület politikája. Az ellenzék Gyurcsányékkal az élen megint a magyar családok ellen szavazott a jövő évi költségvetés múlt heti elfogadásakor - értékelt Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő. Új ponttal egészült ki a gyermekek otthongondozási díjával kapcsolatos állapotvizsgálat szempontrendszere - jelentette be Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila: a kormány folyamatosan növeli az ápolási díj mértékét. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely eltörölné az országgyűlési képviselők mentelmi jogát - jelentette ki az ellenzéki párt alelnöke. Energiahivatal: már 470 elektromos töltőállomást helyeztek üzembe Magyarországon. Már nem érkeznek migránsok jelentős számban Magyarországra, ezért újra kellene gondolni azoknak az intézkedéseknek a fenntartását, amelyeket a korábbi válsághelyzetben hoztak - mondta Felipe González Morales, az ENSZ jelentéstevője. A migráció biztonsági kockázat, ezért a kerítés ott marad, ahol van- jelentette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Elfogadhatatlannak nevezte Szijjártó Péter az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának ülésén azt a javaslatot, amely szerint az illegális migránsoknak ugyanolyan egészségügyi ellátást kell biztosítania egy tagállamnak, mint saját állampolgárainak. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: nem lehet ugyanolyan egészségügyi ellátási jogokat biztosítani azok számára, akik törvénytelenül jutottak egy országba, mint amilyen jogokat biztosítanak azon lakosoknak, akik évtizedek óta fizetik adóikat. Átmeneti megoldásra lenne szükség a Földközi-tengeren megmentett emberek szétosztására, de az érintett országokra nem vonatkozhatnának kötelező kvóták, nehogy bárki határnyitásként értelmezze a dolgot - jelentette ki a német szövetségi belügyminiszter. Noha a hivatalos adatok szerint az Európába irányuló migráció valamelyest csökkent, a Földközi-tengeren még mindig kritikus és aggasztó a migrációs helyzet - jelentette ki Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos. Az Európai Unió feladata az átfogó biztonság és a béke megőrzése, amelynek érdekében hosszú távú és egységes megoldást kell találni a migrációra - jelentette ki Antti Rinne finn miniszterelnök Strasbourgban. Európának történelmi felelőssége van a gyarmatosítás miatt a migrációban, ezért félmillió afrikai menekültet kellene befogadnia - jelentette ki Carola Rackete, az olasz partoknál illegálisan kikötött Sea-Watch 3 hajó kapitánya. Menedékkérők tucatjait helyezték el Máltán egykori lóistállókban embertelen körülmények között – közölte a szigetország területrendezésért felelős hatósága a Marsa településén lefolytatott razziát követően. Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, ami egy új kezdetet jelent Európa számára - hangsúlyozta Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. Vita támadt az olasz kormánypártok között amiatt, hogy kedden az Európai Bizottság elnökévé választották Ursula von der Leyent. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője aggodalmának adott hangot a szerinte „Merkel és Macron által támogatott” jelölt megválasztása miatt, míg az Öt Csillag Mozgalom von der Leyent támogatta. Benyújtotta lemondását Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója, ugyanis az uniós állam- és kormányfők július elején őt jelölték az Európai Központi Bank élére. Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját véleményt „abszolutizáló” politikai magatartás, és emiatt folyamatosan durvul a politikai közbeszéd hangneme. A Brit Kereskedelmi Kamarák szövetségének figyelmeztetése szerint a font meredek gyengülését és az infláció jelentős gyorsulását okozhatja, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül, rendezetlenül lép ki az Európai Unióból. A német hadseregnek, a Bundeswehrnek jogában áll megválni azoktól a munkatársaktól, akik szélsőjobboldali nézeteket vallanak – döntött a berlini munkaügyi bíróság. Embertelennek nevezte Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter a New Yorkban élő iráni diplomaták és családjaik elleni szigorú amerikai utazási korlátozásokat. Lehetetlenné teszi Törökországnak a további részvételét az amerikai F-35-ös vadászbombázó fejlesztési programjában az a döntése, hogy orosz gyártmányú Sz-400-as rakétavédelmi rendszereket vásárol- jelentette be a Fehér Ház. Ismeretlen fegyveresek lefejeztek négy embert az Egyiptomhoz tartozó Sínai-félszigeten - derült ki hírügynökségi jelentésekből. Az amerikai képviselőház határozatban utasította el a Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek szánt fegyvereladásokat. Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentését javasló beadványt. Az amerikai védelmi minisztérium jóváhagyta, hogy újabb 2100 katonát vezényeljenek az amerikai-mexikói határra az illegális bevándorlás feltartóztatását célzó erőfeszítések támogatására. A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai migráns utazott összezsúfolódva - jelentette be a mexikói országos bevándorlási hivatal. Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén - mondták el helyi kurd biztonsági tisztségviselők a Reuters hírügynökségnek. Őrizetbe vették a 2017-es manchesteri öngyilkos merénylet elkövetőjének fivérét Líbiából történt kiadatását követően - közölte a brit rendőrség. Beismerő vallomást tett az a 27 éves görög férfi, akit a Kréta szigeten eltűnt biológus megölésével gyanúsítottak. Életfogytig és további 30 évig tartó börtönbüntetésre ítélték a Köpcös (El Chapo) néven ismert mexikói Joaquín Guzmán volt drogbárót New Yorkban. Mezőgazdasági munkagépnek ütközött és meghalt egy 34 éves motoros a Somogy megyei Zicsnél. Burkolatjavítás miatt hat kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A magyar csapat a 12. helyen bejutott a döntőbe szinkronúszók szabad kombinációs versenyszámában a kvangdzsui világbajnokságon. A nyolcadik helyen végeztek a magyarok a nyíltvízi úszók 5 kilométeres csapatversenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. A Ferencváros 3:2-re nyert a bolgár Ludogorec vendégeként a visszavágón, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójából. Pénteken a 8080 méteres Hidden Peak csúcsán állhat Varga Csaba, a Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar alpinistája, aki a csúcstámadás utolsó szakaszát várhatóan csütörtök éjjel kezdi meg - közölte Bíró Dániel kommunikációs menedzser.