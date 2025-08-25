Gulyás Gergely: november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot

Megosztás itt:

Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint - szögezte le.

A kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül - jelezte.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány kénytelen volt foglalkozni a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal is.

E tekintetben mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter egyértelműen kifejezte a véleményét: "az a határozott intésünk Ukrajna irányába", hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal támadásának - figyelmeztetett.

Hozzátette: várjuk azt is, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.

Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány arról határozott, hogy szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését.

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett - emlékeztetett.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni - jelezte.

Várakozásaik szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz - közölte.

Elmondta azt is, hogy hétfő este fog megjelenni az a kormányrendelet, amely a családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start program közötti összhangot fogja megteremteni, biztosítva az átjárhatóságot is.

A rendszer tehát kellően rugalmas, ezen felül kellő garanciát biztosít arra is, hogy az árakat ne növelje, hanem kifejezetten fékezze - emelte ki Gulyás Gergely.

Forrás: MTI

Fotó: MTI