Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Gulyás Gergely: november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot

2025. augusztus 25., hétfő 19:00 | MTI

Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról.

  • Gulyás Gergely: november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot

Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint - szögezte le.

A kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül - jelezte.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány kénytelen volt foglalkozni a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal is.

E tekintetben mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter egyértelműen kifejezte a véleményét: "az a határozott intésünk Ukrajna irányába", hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal támadásának - figyelmeztetett.

Hozzátette: várjuk azt is, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.

Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány arról határozott, hogy szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését.

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett - emlékeztetett.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni - jelezte.

Várakozásaik szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz - közölte.

Elmondta azt is, hogy hétfő este fog megjelenni az a kormányrendelet, amely a családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start program közötti összhangot fogja megteremteni, biztosítva az átjárhatóságot is.

A rendszer tehát kellően rugalmas, ezen felül kellő garanciát biztosít arra is, hogy az árakat ne növelje, hanem kifejezetten fékezze - emelte ki Gulyás Gergely.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Ki nem találja, ezúttal mit vett a szájába a népszerű magyar pornószínésznő - videó

Rendkívüli Kormányinfó: Fontos bejelentések várhatóak ma 15:30-kor!

Ez a 4 csillagjegy még augusztus vége előtt új fejezetet nyit az életében

Ezekre a motorokra lesz jó a B kategóriás jogosítvány

Botrány a Lidl és a cukrászok között: túl olcsón adja az ország tortáját az áruházlánc?

Kezdődött: Oroszország szomszédjába vonultak a nyugati katonák

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Borbás Marcsi trükkjével még októberben is szüretelheted a paradicsomot

Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot

További híreink

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
3
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
4
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
5
Sokkolóan fájdalmas beismerést tett a német kancellár + videó
6
Rendkívüli Kormányinfó élőben: Fontos bejelentések + videó
7
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
8
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka
9
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
10
Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Legfrissebb híreink

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

 Kiemelték: Szabó Ilona a közelmúltban megjárta az Amerikai Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. Úgy tudják a Tisza vezér sok tízmillió forinttal finanszírozza a lány luxushobbiját.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Varga Mihály: Magyarország érdeke, hogy Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára

Varga Mihály: Magyarország érdeke, hogy Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára

 Magyarország érdeke, hogy a keleti és nyugati gazdasági és pénzügyi együttműködés fő katalizátorává váljon, Európa gazdasági kapujaként szolgáljon Ázsia számára, és ebben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aktív szerepet kíván játszani - mondta Varga Mihály jegybankelnök hétfőn az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) pénzügyi konferenciáján, Budapesten.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!