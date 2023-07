Gulyás Gergely: Az inflációt is le fogjuk törni

Megosztás itt:

Látjuk, mondhatnám a fényt az alagút végén - így fogalmazott Gulyás Gergely a gazdasági helyzettel kapcsolatban a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: az orosz-ukrán háború és a uniós szankciók egész európát nehéz helyzetbe hozták, de az infláció csökkentő intézkedéseknek köszönhetően itthon már ősszel egy-számjegyű lesz az infláció.

Azért, hogy megvédjék az embereket az infláció káros hatásaitól folytatják a boltokban az akciózást is. Augusztus elsejétől már 15 százalék kedvezményt is kaphatnak majd a vásárlók, továbbá kiterjesztik a SZÉP-kártya felhasználásának feltételeit is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy az infláció elleni küzdelem a kormány egyik legfontosabb célja, ezért azokat az üzleteket amelyek nem tartják be az akciózási szabályokat szigorúan megbüntetik. A szabályszegőkre eddig több mint 3 milliárd forint bírságot szabtak ki.