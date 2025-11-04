Keresés

Gazdaság

Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

2025. november 04., kedd 10:13 | Világgazdaság
munkaerő-hiány BMW Group Hajdúság Debrecen BMW-gyár iX3 Neue Klasse

Nagy erőkkel keresi a munkaerőt a BMW Group a debreceni gyárába. Szükség is van az erősítésre, hiszen a szeptember óta a hajdúsági üzemben gyártott elektromos autókra akkora megrendelés érkezett, hogy muszáj bővíteni. Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik. A BMW vezetésének nagyjából minden reménye ebben az új modellben van, és a magyar gazdaság egyik kitörési pontja is lehet. Közben a csiphiány miatt a német autóipar jelentős termeléskorlátozásokra és akár gyártásleállásokra kényszerülhet.

  • Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Folyamatosan keresik az embereket a BMW Group debreceni gyárába, ahol az iX3-at, az új Neue Klasse platform első modelljét készítik. A BMW-nek nagyon kell a munkaerő, mivel az új elektromos modellre már a bejelentése után akkora rendelésszám érkezett be, hogy jelen állapotában a debreceni üzem biztosan nem tudja kielégíteni. „Jövő. Nekünk. Neked. Gyártsd velünk az új BMW iX3-at!” – jön szembe velünk napjában többször is a kiemelt hirdetés a Facebookon, a bajor autógyár jó hangulatú munkavállalókkal, a nemrég átadott futurisztikus gyártócsarnok vágóképeivel toboroz új kollégákat, a felhívás eddig 2,6 millió megtekintésnél jár. 

„Nemcsak az autók építésére összpontosítunk, hanem a kiválóság örökségének megalkotására, ahol minden munkatársunk büszkeséget érez a munkája iránt” – mutatnak rá a cég karrier oldalán. „A BMW Group debreceni gyárában kollégáink szerepe túlmutat a munkaköri leírásokon; mindannyian részesei lehetnek valami nagyobbnak, valami különlegesnek. Ebben a törekvésünkben olyan kollégákat keresünk, akik azonosulnak értékeinkkel – elhivatottak az innováció, a hatékony folyamatok és csapatszellem hármas egysége iránt. Vár az elhivatottság, az innováció és a személyes fejlődés útja – egy olyan utazás, ahol nemcsak autókat építünk, hanem a mobilitás jövőjét is alakítjuk” – írják a a cégnél a nyitott pozíciók kapcsán, amelyekből van is bőven a debreceni gyárnál, hiszen frissen meghirdetve keresnek embert vezető és nem vezetői posztra a karosszéria- és összeszerelő üzembe, kell ember a festőüzembe, szükség van logisztikai folyamatirányítási specialistára, ahogy például gyártási minőségbiztosítási mérnökre, irodistákra is szükség van az autógyárban. 

Fotó: bmwgroup.jobs

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

