Gigantikus megrendelés ösztökéli nagyarányú munkaerő-felvételre a debreceni BMW gyárat

Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Folyamatosan keresik az embereket a BMW Group debreceni gyárába, ahol az iX3-at, az új Neue Klasse platform első modelljét készítik. A BMW-nek nagyon kell a munkaerő, mivel az új elektromos modellre már a bejelentése után akkora rendelésszám érkezett be, hogy jelen állapotában a debreceni üzem biztosan nem tudja kielégíteni. „Jövő. Nekünk. Neked. Gyártsd velünk az új BMW iX3-at!” – jön szembe velünk napjában többször is a kiemelt hirdetés a Facebookon, a bajor autógyár jó hangulatú munkavállalókkal, a nemrég átadott futurisztikus gyártócsarnok vágóképeivel toboroz új kollégákat, a felhívás eddig 2,6 millió megtekintésnél jár.

„Nemcsak az autók építésére összpontosítunk, hanem a kiválóság örökségének megalkotására, ahol minden munkatársunk büszkeséget érez a munkája iránt” – mutatnak rá a cég karrier oldalán. „A BMW Group debreceni gyárában kollégáink szerepe túlmutat a munkaköri leírásokon; mindannyian részesei lehetnek valami nagyobbnak, valami különlegesnek. Ebben a törekvésünkben olyan kollégákat keresünk, akik azonosulnak értékeinkkel – elhivatottak az innováció, a hatékony folyamatok és csapatszellem hármas egysége iránt. Vár az elhivatottság, az innováció és a személyes fejlődés útja – egy olyan utazás, ahol nemcsak autókat építünk, hanem a mobilitás jövőjét is alakítjuk” – írják a a cégnél a nyitott pozíciók kapcsán, amelyekből van is bőven a debreceni gyárnál, hiszen frissen meghirdetve keresnek embert vezető és nem vezetői posztra a karosszéria- és összeszerelő üzembe, kell ember a festőüzembe, szükség van logisztikai folyamatirányítási specialistára, ahogy például gyártási minőségbiztosítási mérnökre, irodistákra is szükség van az autógyárban.

Fotó: bmwgroup.jobs