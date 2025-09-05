Gigabírságot kapott a Google – ezért büntetik a keresőóriást

Megosztás itt:

Az uniós bizottság közleménye szerint a Google azzal torzította a versenyt, hogy saját online vizuális hirdetési szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársaival szemben, így visszaélt erőfölényével.

A bizottság elrendelte, hogy a Google vessen véget ennek, és hozzon intézkedéseket az összeférhetetlenségek megszüntetésére az adtech ellátási láncban.

A Google-nek 60 napja van arra, hogy tájékoztassa a brüsszeli testületet arról, hogyan szándékozik ezt megtenni - tájékoztattak.

A közlemény Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta:

a Google jogtalan gyakorlata miatt a hirdetők magasabb marketingköltségekkel szembesültek, amelyeket valószínűleg a termékek és szolgáltatások árában áthárítottak az európai fogyasztókra. A Google gyakorlata a kiadók bevételeit is csökkentette, ami alacsonyabb szolgáltatási minőséghez és magasabb előfizetési költségekhez vezethetett a fogyasztók számára. A Google visszaélésszerű magatartása ezért negatív hatással volt minden európai polgárra a mindennapi internethasználat során

- emelte ki.

A Google gyakorlata több mint 10 évig tartott, és az egész Európai Gazdasági Térségre hatással volt - hívta fel a figyelmet. "Szokásos intézkedéseinkkel összhangban megemeltük a Google bírságát, mivel ez már a harmadik alkalom, hogy a vállalat megszegi az uniós versenyszabályokat" - fogalmazott az uniós biztos.

A Google a bejelentést követően közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen. Véleményük szerint ugyanis a bizottság "indokolatlan bírságot szab ki, és olyan változtatásokat követel, amelyek több ezer európai vállalkozásnak ártanak azáltal, hogy megnehezítik a kereskedést".