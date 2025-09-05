Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Gigabírságot kapott a Google – ezért büntetik a keresőóriást

2025. szeptember 05., péntek 19:17 | MTI
bírság Google jog Európai Unió

Az Európai Bizottság 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t az uniós versenyszabályok megsértése miatt, mivel megállapítása szerint az amerikai multinacionális technológiai vállalat torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparágban (adtech) - közölte a brüsszeli végrehajtó testület pénteken.

  • Gigabírságot kapott a Google – ezért büntetik a keresőóriást

Az uniós bizottság közleménye szerint a Google azzal torzította a versenyt, hogy saját online vizuális hirdetési szolgáltatásait részesítette előnyben a versenytársaival szemben, így visszaélt erőfölényével.

A bizottság elrendelte, hogy a Google vessen véget ennek, és hozzon intézkedéseket az összeférhetetlenségek megszüntetésére az adtech ellátási láncban.

A Google-nek 60 napja van arra, hogy tájékoztassa a brüsszeli testületet arról, hogyan szándékozik ezt megtenni - tájékoztattak.

A közlemény Teresa Ribera tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta:

a Google jogtalan gyakorlata miatt a hirdetők magasabb marketingköltségekkel szembesültek, amelyeket valószínűleg a termékek és szolgáltatások árában áthárítottak az európai fogyasztókra. A Google gyakorlata a kiadók bevételeit is csökkentette, ami alacsonyabb szolgáltatási minőséghez és magasabb előfizetési költségekhez vezethetett a fogyasztók számára. A Google visszaélésszerű magatartása ezért negatív hatással volt minden európai polgárra a mindennapi internethasználat során

- emelte ki.

A Google gyakorlata több mint 10 évig tartott, és az egész Európai Gazdasági Térségre hatással volt - hívta fel a figyelmet. "Szokásos intézkedéseinkkel összhangban megemeltük a Google bírságát, mivel ez már a harmadik alkalom, hogy a vállalat megszegi az uniós versenyszabályokat" - fogalmazott az uniós biztos.

A Google a bejelentést követően közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen. Véleményük szerint ugyanis a bizottság "indokolatlan bírságot szab ki, és olyan változtatásokat követel, amelyek több ezer európai vállalkozásnak ártanak azáltal, hogy megnehezítik a kereskedést".

További híreink

Kiderült! Ennyi ember lett szalmonellás az ivóvízben található baktérium miatt

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

Michele Morrone helyett ez az erdélyi üzletember rabolta el Horváth Csenge szívét? Megszólalt a modell

Újabb magyar válogatott játékos kap mentőövet Törökországból, ennek Marco Rossi is örül

"Már a szüléskor se lesz sehol" – Megyeri Csilla párját darabokra tépik: azt mondják, botrányosan reagált a baba érkezésére

Ki volt a legnagyobb ellenfele? Mike Tyson fellebbentette a fátylat a titokról

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Szoboszlai külön téma volt az írek sajtótájékoztatóján

Álomnyaralásból rémálom – a poklok poklát járta meg két fiatal magyar nő Szicíliában

További híreink

Álomnyaralásból rémálom – a poklok poklát járta meg két fiatal magyar nő Szicíliában

Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter nagyot koppant
2
Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen
3
Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó
4
Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó
5
Döbbenet: ritka tárgy került elő egy csecsemő hasából
6
Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt
7
Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában
8
„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el
9
Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó
10
Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A kormány védi az időseket az áremelésektől: élelmiszerutalvány a nyugdíjasoknak + videó

A kormány védi az időseket az áremelésektől: élelmiszerutalvány a nyugdíjasoknak + videó

Az áruházláncok indokolatlan áremelései ellen lép a kormány: Nyitrai Zsolt bejelentette, hogy a postások szeptember 1-től kézbesítik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat az időseknek és fogyatékossággal élőknek. A támogatás december 31-ig használható fel, hogy enyhítse a drágulás terheit. Büszkék vagyunk a magyar kormány patrióta lépésére, amely szembeszáll Brüsszel és az áruházláncok nyomásával!
Katasztrófa Európának: Kína megbünteti Európát - brutális vámok az elektromos autók miatt

Katasztrófa Európának: Kína megbünteti Európát - brutális vámok az elektromos autók miatt

Döbbenetes fordulat a Kína-EU kereskedelmi háborúban! Peking nem tűri tovább az uniós elektromosautó-vámokat, és kíméletlen ellenlépéssel sújtja az európai sertéshús-exportot. Több mint 2 milliárd dollárnyi piac forog kockán, a spanyol, holland és dán termelők padlóra kerülhetnek. Van kiút a válságból, vagy Dél-Amerika és Oroszország zsebeli be a profitot? Olvass tovább, hogy megtudd, mi vár az európai gazdákra!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!