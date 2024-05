Gigaberuházás valósult meg Szombathelyen

Valamint leszögezte, hogy ez nem lenne lehetséges, ha az autóipar beszállítói háttéripara nem tudná tartani a lépést ezzel a fejlődéssel, ezért is fontos a most átadott beruházás.

Világszinten is egyedülállónak nevezte, hogy Magyarországon a három német prémium autómárka mellett a világ tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó vállalatából öt is jelen van.

"Magyarországra is egyre több olyan beruházás érkezik, amely már az autóipar új korszakához kapcsolódik. És nemcsak, hogy a sorban állunk, hanem a sor elején állunk. Nagyon régen volt olyan, hogy egy technológiai forradalomban Magyarország nem a követők között, hanem az élbolyban volt található. Márpedig most, mindenfajta túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a globális autóipar elektromos alapokra történő átállásában Magyarország a világ éllovasai közé tartozik" - szögezte le.

"Ennek a beruházásnak tehát nem csak szombathelyi, nem csak magyar, hanem nemzetközi jelentősége is van" - tette hozzá, arra is kitérve, hogy a projektet rendkívül éles versenyben sikerült elnyerni.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.