Gigaberuházás Kecskeméten: A Mercedes teljes egészében Magyarországra hozhatja az A-osztály gyártását + videó

Két évvel meghosszabbítja a Mercedes-Benz A-osztály gyártását a német autóipari óriás, a belépő kategóriás modellek az eredetileg tervezett 2026-os évjárat helyett 2028-ig gördülhetnek majd le a szalagról. A változásról elsőként az Automobilwoche nevű német lap számolt be elsőként, az értesülést Jörg Burzer, a Mercedes igazgatótanácsának termelésért felelős tagja megerősítette.

Mercedes: Kecskemétre költözhet a kedvelt modell

A módosítás nem vonatkozik a B-osztályra, melynek gyártását jövőre leállítja a stuttgarti székelyű autóipari vállalat. Az új CLA bevezetésével az eredeti terv az A-osztály fokozatos kivezetése volt.

Az A-osztály kompakt szedán továbbra is nagy népszerűségnek örvend ügyfeleink körében – különösen Európában. A sorozatot a közelmúltban frissítettük és bővítettük átfogó modellfrissítésekkel. Ezért az A-osztály gyártása a CLA bevezetése után is folytatódik – mondta el a lapnak a vállalat szóvivője. Jelenleg mindkét autótípus a rastatti üzem gyártósoráról gördül le, az A-osztály egy részét pedig Magyarországon is gyártják. A kecskeméti üzemben a termelés szükség esetén növelhető a lap szerint.

Erre valószínűleg szükség is lesz, mivel Rastattban a CLA az új MMA gyártási platformra épül, ahol az elektromos változat nagy megrendelési volumene miatt most vezetik be a három műszakos üzemet. A CLA elektromos szedánt egy benzinmotoros megfelelője, később pedig egy kombi és egy SUV követi majd. Az Automobilwoche szerint elképzelhető, hogy az A-osztály teljes gyártását Kecskemétre költözteti a Mercedes az utolsó két évre, amennyiben az új modellekkel elérik a teljes kapacitást Németországban.

A Világgazdaság áprilisban számolt be arról, hogy a német autóipari vállalat munkahelyeket helyezhet át Németországból Magyarországra. A tavaszi sajtóhírek szerint a Mercedes a következő három évben 100 ezer darabbal csökkentheti a németországi gyártókapacitást, és nagyjából ugyanennyivel, évi 200 ezerre bővíthetik a kecskeméti gyár kapacitását.

Lapunk azt is megírta, hogy a Mercedes-Benz újabb egymilliárd eurót, átszámítva mintegy 400 milliárd forintot fektet be Magyarországon a kecskeméti Mercedes-Benz gyár jövőjébe, ezzel háromezer új munkahelyet teremtve. A gigantikus beruházás Kecskemétet régiós szinten is megkerülhetetlenné teszi.

