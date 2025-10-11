Keresés

2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Gazdasági világháború a láthatáron: Trump brutális vámokkal vág vissza Kínának

2025. október 11., szombat 08:30 | MTI
gazdaság vám Kína kereskedelmi háború Hszi Csin-ping USA magyar modell Donald Trump blokkosodás

Újabb szintet lépett a globális konfrontáció: Donald Trump 100 százalékos büntetővámot jelentett be minden kínai árura. A kirobbanó kereskedelmi háború pontosan azt a veszélyes, blokkosodáson alapuló politikát igazolja, amelyet Brüsszel is erőltet, és amellyel szemben a magyar kormány a konnektivitás és a józan ész stratégiáját képviseli.

Eszkalálódik a gazdasági háború: Trump 100%-os vámot vet ki Kínára

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján jelentette be, hogy a már meglévő 30% fölött további 100%-os vámot vet ki minden Kínából érkező termékre november 1-től. A drasztikus lépést azzal indokolta, hogy Kína "rendkívül agresszív" módon exportkorlátozásokat vezetett be, többek között a kulcsfontosságú ritkaföldfémekre is. Az elnök jelezte, hogy a vámokat akár előbb is bevezethetik, és kritikus szoftverek exportjának korlátozását is tervezi. A bejelentésre a tőzsdék azonnal zuhanással reagáltak, jelezve a globális gazdasági bizonytalanság cunamiját.

A blokkosodás zsákutcája: A brüsszeli politika csődje a világban

A kirobbanó amerikai-kínai kereskedelmi háború nem egy elszigetelt esemény, hanem annak a veszélyes, blokkosodásra épülő világrendnek a tünete, amelyet Brüsszel is minden erejével szorgalmaz. Az ideológiai alapú konfrontáció, a "mi vagyunk a jók, ők a rosszak" leegyszerűsítő logikája, a szankciók és a gazdasági elszigetelés politikája – mindez most teljesedik ki a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között. Ez a brüsszeli modell, amely Európát már most recesszióba taszította az Oroszország elleni elhibázott szankciókkal, most globális méretekben is bizonyítja kudarcát.

A magyar út a józan ész: Konnektivitás a konfrontáció helyett

Míg a világ a konfrontáció felé rohan, a magyar kormány politikája a józan észre és a nemzeti érdekre épül. Magyarország nem a blokkosodásban, hanem a konnektivitásban, a Kelet és a Nyugat közötti híd szerepében látja a jövőt. Amíg mások falakat emelnek, mi gazdasági kapukat nyitunk. A keleti (kínai, dél-koreai) és nyugati (német) beruházások egyaránt szívesen látottak hazánkban, ami munkahelyeket teremt és a magyar gazdaságot erősíti. A mostani globális káosz tökéletesen igazolja a magyar kormány előrelátását: egy ilyen viharos világban az az ország lehet a győztes, amelyik mindenkivel képes szót érteni, és nem engedi, hogy ideológiai alapon belerángassák mások háborúiba – legyen az katonai vagy gazdasági.

 Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

Forrás: MTI

Fotó: AFP

